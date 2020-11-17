Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

«Кардиохирурги были в отпуске»: Падчерица впервые рассказала, как умер Александр Демьяненко 

Экспресс газета 55 минут назад
Падчерица впервые раскрыла, как умер Демьяненко
Фото: РИА Новости
Александра Демьяненко, запомнившегося зрителям ролью Шурика в гайдаевских комедиях, не стало 22 августа 1999 года. Ему было 62 года.
Артист много трудился — роли в кино, театре, работа на телевидении. В итоге запустил здоровье. Медики назначили Демьяненко операцию на сентябрь 1999 года, но он так и не дожил до планового хирургического вмешательства.
В интервью «КП» падчерица артиста Анжелика Неволина впервые рассказала, что в то лето стояла сильная жара, которая усугубляла проблемы со здоровьем артиста.

«В августе я уехала в Грузию. Ничего не предвещало беды, дядя Саша был в прекрасном настроении. Его госпитализировали перед операцией, он лежал в двухместной палате. А 22-го числа из-за сильной жары у него случился инфаркт», — сообщила Неволина.

По словам падчерицы, Демьяненко могли бы спасти, если б не роковое стечение обстоятельств.

«Парадоксально, но в больнице никто не смог сделать ему шунтирование! Потому что все кардиохирурги были в отпуске», — пожаловалась Анжелика.

После смерти актера семья ругалась с больницей. Но в итоге дальше бесед с врачами дело не зашло — судиться было не с кем, да и не имело смысла. Сейчас Неволина с теплом вспоминает отчима, даже оставила на память его часы с кукушкой.

«Он под них всегда засыпал, а я не могу… Но рука не поднимается убрать», — с грустью заключила она.

Видео дня. Жена российского мэра спрятала 1,3 млрд рублей в подушку
Экспресс газета: последние новости
"У вас СПИД": от известной ведущей отказались все больницы "У вас СПИД": от известной ведущей отказались все больницы «Бессильна»: Пугачева не может помочь Галкину «Бессильна»: Пугачева не может помочь Галкину Домогательства ловеласа Жванецкого отвергла лишь Любовь Полищук Домогательства ловеласа Жванецкого отвергла лишь Любовь Полищук
Комментарии
Шоу-бизнес , Александр Демьяненко , Анжелика Неволина , Грузия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео с выносом гроба Джигарханяна
01:34
Появилось видео с выносом гроба Джигарханяна
Происшествия
Пассажирка ударила таксиста по лицу и попала на видео
00:38
Пассажирка ударила таксиста по лицу и попала на видео
Общество Происшествия
Появилось видео с обессилившей от тренировок Бузовой
00:39
Появилось видео с обессилившей от тренировок Бузовой
Происшествия Шоу-бизнес
Момент аварии автомобиля с лосем попал на видео
00:06
Момент аварии автомобиля с лосем попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва в Челябинске
00:18
Опубликовано видео с места взрыва в Челябинске
Происшествия
Появилось видео нападения на фельдшера скорой помощи
00:15
Появилось видео нападения на фельдшера скорой помощи
Происшествия
Акция протеста пенсионеров в Минске попала на видео
01:09
Акция протеста пенсионеров в Минске попала на видео
В мире Общество
Протест против перебоев с электричеством в Дагестане попал на видео
00:34
Протест против перебоев с электричеством в Дагестане попал на видео
Общество Происшествия
Момент падения внедорожника в Москву-реку попал на видео
00:22
Момент падения внедорожника в Москву-реку попал на видео
Происшествия
Масштабная погоня за нарушителем в Москве попала на видео
00:28
Масштабная погоня за нарушителем в Москве попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение