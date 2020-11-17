Падчерица впервые раскрыла, как умер Демьяненко

Александра Демьяненко , запомнившегося зрителям ролью Шурика в гайдаевских комедиях, не стало 22 августа 1999 года. Ему было 62 года.

Артист много трудился — роли в кино, театре, работа на телевидении. В итоге запустил здоровье. Медики назначили Демьяненко операцию на сентябрь 1999 года, но он так и не дожил до планового хирургического вмешательства.

В интервью « КП » падчерица артиста Анжелика Неволина впервые рассказала, что в то лето стояла сильная жара, которая усугубляла проблемы со здоровьем артиста.

«В августе я уехала в Грузию. Ничего не предвещало беды, дядя Саша был в прекрасном настроении. Его госпитализировали перед операцией, он лежал в двухместной палате. А 22-го числа из-за сильной жары у него случился инфаркт», — сообщила Неволина.

По словам падчерицы, Демьяненко могли бы спасти, если б не роковое стечение обстоятельств.

«Парадоксально, но в больнице никто не смог сделать ему шунтирование! Потому что все кардиохирурги были в отпуске», — пожаловалась Анжелика.

После смерти актера семья ругалась с больницей. Но в итоге дальше бесед с врачами дело не зашло — судиться было не с кем, да и не имело смысла. Сейчас Неволина с теплом вспоминает отчима, даже оставила на память его часы с кукушкой.