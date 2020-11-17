Жена Стриженова ответила на обвинения в изнасиловании

«Олег Александрович не будет с вами разговаривать. Мы не знаем эту внучку. Мы их вообще не знаем. Никаких внучек. У нас есть другие внучки. А кто такая она — мы понятия не имеем. Мы даже не знаем Николая Холошина. Не надо нам больше звонить».