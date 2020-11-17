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«У нас другие внучки»: жена Олега Стриженова прокомментировала слова родственницы об изнасиловании 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Жена Стриженова ответила на обвинения в изнасиловании
Фото: РИА Новости
Актриса Лионелла Стриженова в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro прокомментировала слухи, что внучку ее мужа, актера Олега Стриженова, насиловал родной отец.

«Олег Александрович не будет с вами разговаривать. Мы не знаем эту внучку. Мы их вообще не знаем. Никаких внучек. У нас есть другие внучки. А кто такая она — мы понятия не имеем. Мы даже не знаем Николая Холошина. Не надо нам больше звонить».

Лионелла Стриженова

Ранее внучка легендарного актера Олега Стриженова, Александра, заявила об издевательствах со стороны своего отца — актера Театра сатиры Николая Холошина. Как сказала девушка, она пережила настоящие ужасы. Якобы ее били и насиловали. Также она утверждает, что насилию со стороны Холошина подверглась одна из студенток, которая в будущем родила ему дочь. Как сказала Стриженова, это сегодня внебрачная дочка Холошина.
Добавим, что сам Холошин также понятия не имеет, кто такая Александра Стриженова. Добавим, что матерью Александра Стриженовой является актриса Наталья Стриженова. Она ушла из жизни в 2003 году. Смотрите также:
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Шоу-бизнес , Николай Холошин , Александра Стриженова , Наталья Стриженова , Олег Стриженов
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