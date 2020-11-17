Седокова извинилась перед Меладзе

— Это был клип на песню «Я не могу без тебя», просто сцены там, наверное, этой не было. Там не было поцелуя, не настоящий, наверное, я упала в обморок от счастья и все забыла. Это все похоже на события, но видите, какие разные версии, — с улыбкой сказала певица.