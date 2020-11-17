Брошенный сын «любовницы» Дзюбы решил сменить фамилию

Сын блогера Натальи Веретенниковой , которого она бросила в младенчестве, заявил, что после скандала с Артемом Дзюбой он решил сменить фамилию при получении паспорта, сообщает «Пятый канал. Подросток подчеркнул, что о слышать не хочет о своей биологической матери.

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О прошлом Веретенниковой рассказала ее бывшая свекровь Людмила Молчанова. Она завила, что в 16-летнем возрасте будущая Instagram-блогер начала жить с ее сыном. Вскоре у пары родился сын Егор. Когда молодого отца призвали в армию, его родители забрали невестку с внуком к себе. Веретенникова показала себя умелой матерью, но позже захотела самостоятельной жизни и уехала в Хабаровск. Там младенец в возрасте пяти месяцев попал в больницу.

Оказалось, что за два месяца его нахождения в клинике к нему никто ни разу не пришел. Дедушка и бабушка приехали в больницу и забрали Егора к себе.

Спустя 11 лет повзрослевший мальчик заявил, что не считает Веретенникову своей мамой, поскольку она его бросила. В настоящее время у него, по его словам, есть любящая семья, а о биологической родительнице он ничего не хочет знать.

Егор отметил, что прекрасно знает о скандале, произошедшем с Артемом Дзюбой, и об участии в нем Натальи Веретенниковой. По словам подростка, после этого он принял решение сменить фамилию, когда будет получать паспорт.