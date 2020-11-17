«Не видеть ваши рожи»: Соседов обрушился на звезд

Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что звезды российского шоу-бизнеса уже давно выродились и никому не нужны. Такое заявление шоумен сделал, комментируя призыв Валерия Меладзе к коллегам по цеху бойкотировать «голубые огоньки» к Новому году.

Напоминаем, Меладзе предложил артистам отказаться от съемок в новогодних программах. Этим он хотел привлечь внимание к финансовым потерям артистов из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. После резонанса, который получила эта история, артист отказался от своих слов, заявив РИА Новости, что это был не призыв к бойкоту, а «гипотетическое предположение». Меладзе подчеркнул, что не осудит участников «новогодних огоньков», и допустил, что и сам примет в них участие.