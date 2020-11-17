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«Перебил Дзюбу»: напугавший госпитализацией Хрусталев вернулся в эфир 

Газета.Ru 19 минут назад
Спустя несколько дней после экстренной госпитализации Дмитрий Хрусталев вернулся в эфир, по видеосвязи пообщавшись с Иваном Ургантом в рамках очередного выпуска его шоу. Обращаясь к зрителям, артист посоветовал им внимательно относиться к своему здоровью — правильно питаться и не нарушать режим сна.
Телеведущий Дмитрий Хрусталев впервые после экстренной госпитализации появился в шоу «Вечерний Ургант». В выпуске от 16 ноября 41-летний артист пообщался с соведущим по видеосвязи, при этом в студии его заменил Александр Гудков.
В начале программы Ургант признался зрителям, что «таких выходных у нас давно не было». «Думал, 2020 год, ну все — особенно после прошлых выходных, когда эта история вся была с Артемом Дзюбой. Но нет, эти выходные побили все выходные. Для нашей передачи — это точно. Думаю, что и для всех наших зрителей, для огромного количества людей, — продолжил ведущий. — Напугала новость про Митю Хрусталева, слышали новость? И мы ее слышали. В общем, Митя попал в больницу, непонятно, потерял сознание в такси — и мы все страшно перепугались».
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Ургант также заранее оговорился, что на данный момент с Хрусталевым «все хорошо». «Там сейчас обследование какое-то, он сейчас восстанавливается», — подчеркнул Иван. По словам ведущего, в субботу, когда его коллега экстренно попал в больницу, у него «обрушился телефон».

«Мне все звонили. Спасибо всем СМИ, которые беспокоились, спрашивали, но мне нечего было сказать — я знал то, что знали все. Звонили все коллеги по цеху, спрашивали, что с Митей. Звонил Саша Гудков, спрашивал, что надеть в понедельник на программу», — пошутил Ургант.

Впоследствии на связь с соведущими посредством онлайн-видеозвонка вышел и сам Хрусталев, сразу же поблагодарив всех, кто за него переживал, — и даже тех, кто за него не беспокоился.

«Всем здоровья, не болейте, пожалуйста. Не попадайте в больницы, ешьте, высыпайтесь, не переутомляйтесь, — посоветовал Дмитрий, после чего выразил уверенность, что ему удалось «перебить Артему Дзюбу». — У нас тут такой цикл: Артем Дзюба перебил Тарзана, я перебил Дзюбу, и я сделал пародию на Тарзана. Цикл!»

В заключение Хрусталев отметил, что его на шоу «не будет несколько дней», так как ему предстоит пройти медицинские исследования.
Об экстренной госпитализации соведущего Урганта стало известно 14 ноября. В тот день в прессе приводились множественные теории, почему на самом деле Хрусталев оказался в больнице: речь шла в том числе и об искусственной коме, подключении к аппарату ИВЛ и коронавирусе. Однако на следующий день предварительный диагноз назвал в Instagram сам шоумен, попутно поделившись подробностями случившегося. По словам Дмитрия, он внезапно потерял сознание в такси, а очнулся уже в больнице.

«Предварительный диагноз — «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления». Конечно, и мне, и врачам предстоит более подробно выяснить причины этого неприятного инцидента», — написал телеведущий в Instagram.

При этом шоумен не исключил, что причиной потери сознания могла стать погоня «за молодостью и совершенством».

«Соглашусь с мнением многих из вас, что в погоне «за молодостью и совершенством» артистам приходится переутомлять свой организм: физические нагрузки, диеты, ненормированный график и тому подобное! Однако не очень приятно осознавать, что мое увлечение вышло из-под контроля и перешло из разряда самосовершенствования в степень самоистязания!» — заявил артист.

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Шоу-бизнес , Видео , Статьи , Иван Ургант , Артем Дзюба , Дмитрий Хрусталев , Александр Гудков
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