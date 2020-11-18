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Леонид Якубович рассказал, как однажды угнал самолет 

Вечерняя Москва и ещё 2 1 час назад
Якубович рассказал, как угнал самолет
Фото: Агентство городских новостей «Москва»
Российский телеведущий Леонид Якубович, рассказал в эфире передачи «Судьба человека» о безрассудном поступке, который он совершил ради своей третьей возлюбленной — Марины Видо.

— Был круиз «Поле чудес», и выяснилось, что мы уехали из Советского Союза, а приезжать уже нужно было в другую страну. И надо было как-то выезжать из Киева, — признался звездный ведущий.

После этого Леонид Якубович спросил у своей будущей жены, хочет ли она, чтобы ее возлюбленный украл ради нее самолет, на что Видо ответила согласием. В итоге он нашел и воздушный транспорт, и топливо, и экипаж.
Напоминаем, что отношения Якубовича и Марины Видо начались в 1991 году, когда они вместе принимали участие в создании проекта «Поле чудес». Долгое время пара не выходила за рамки гражданского брака, однако официально скрепить свои узы решила в 2004 году — после рождения дочери Варвары. Кроме того, по словам самого Якубовича, он очень сильно любит свою супругу и находит в ней поддержку для себя и своего ребенка.
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Шоу-бизнес , Леонид Якубович , Киев
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