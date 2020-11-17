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«Дзюбу предал тренер сборной России. Это подло!» Волочкова расплакалась, защищая футболиста у Малахова

Sport24
2 часа назад
Прима-балерина, актриса и певица Анастасия Волочкова в программе «Прямой эфир» Андрея Малахова на телеканале «Россия 1» расплакалась, защищая нападающего сборной России и «Зенита» Артема Дзюбу. Напомним, что ранее в интернете распространили интимное видео с Дзюбой. На следующий день после случившегося главный тренер сборной России Станислав Черчесов отозвал вызов 32-летнего футболиста в национальную команду. При этом до сих пор неизвестно, каким именно образом интимное видео с Дзюбой оказалось в соцсетях.
«Это подло!» Волочкова расплакалась у Малахова
Фото: Sport24Sport24
«Это не ситуация. Это просто вариант подставы. Подстава человека, к которому очень многие люди относятся с завистью. Что там было на этом видео? Да там ничего не было! Извините, но Артем Дзюба никого не изнасиловал, не побил, не сделал ничего недостойного. Мастурбировал у себя в постели, а не на поле. Это не должно никого касаться. У меня таких видео — до фига и больше! Правда. Потому что я красивая, яркая и сексуальная женщина, а мои шпагаты многие не могут пережить.
Я хочу к совести призвать тренера Артема Дзюбы. Я не знаю, как вас зовут, добрый человек, но я вам хочу сказать, что это подло — отстранять от поля боя. Вместо того, чтобы защитить своего человека, он взял его и просто предал!
Да, у меня слезы на глазах. Из-за того, что я знаю, какая это борьба. Моральный урод, с которым у меня были однажды отношения, оказывается, снимал на фото нашу ситуацию. Потому что человек офигел от счастья и заведомо знал, что сделает подставу.
Все, что я делаю в своей личной жизни Это моя жизнь! Если меня кто-то подставил, как подставили Артема Дзюбу, то извините, пожалуйста, но это не наша вина!
Дзюба — красивый, классный, сексуальный. Те, кто написали какие-то гадости, — это все злые, завистливые и недолюбленные женщины, которые хотели бы оказаться в его объятиях», — сказала Волочкова.
Шоу-бизнес,Артем Дзюба,Андрей Малахов,Анастасия Волочкова,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,Зенит,
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