Аскольда Запашного госпитализировали 

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По информации канала, артист госпитализирован в больницу из-за резкого ухудшения здоровья и пониженного давления. Ему придется провести несколько дней в стационаре.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Большого московского цирка, Запашный госпитализирован в Первую Градскую больницу в Москве, ему стало плохо в понедельник, 16 ноября, около 22 часов.