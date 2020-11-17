Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Аскольда Запашного госпитализировали 

Lenta.ru 31 минуту назад
Аскольда Запашного госпитализировали
Фото: РИА Новости
Дрессировщик, народный артист России Аскольд Запашный обратился к столичным медикам из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По информации канала, артист госпитализирован в больницу из-за резкого ухудшения здоровья и пониженного давления. Ему придется провести несколько дней в стационаре.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе Большого московского цирка, Запашный госпитализирован в Первую Градскую больницу в Москве, ему стало плохо в понедельник, 16 ноября, около 22 часов.
В сентябре Аскольд Запашный рассказал, что перенес операцию на позвоночнике из-за обострения грыжи. Ему понадобилась экстренная операция, потому что он мог потерять возможность ходить. Для лечения заслуженный артист России отправился в Германию, где его сразу же прооперировали. Он отметил, что это уже пятая операция на его позвоночнике.
Видео дня. Анна Семенович: у нас у всех заморожены яйцеклетки
Последние новости
Навальный подал в суд на Пескова Навальный подал в суд на Пескова В России ввели новые правила для контактировавших с больными COVID-19 В России ввели новые правила для контактировавших с больными COVID-19 Американская вакцина от коронавируса показала почти 95-процентную эффективность Американская вакцина от коронавируса показала почти 95-процентную эффективность
Шоу-бизнес , Аскольд Запашный , Германия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ограбление в столичном метро попало на видео
00:25
Ограбление в столичном метро попало на видео
Новости Москвы Происшествия
Момент извержения вулкана Стромболи попал на видео
00:52
Момент извержения вулкана Стромболи попал на видео
Катастрофы Происшествия
Собака бросилась на акулу ради защиты хозяина и попала на видео
01:10
Собака бросилась на акулу ради защиты хозяина и попала на видео
Другое Интернет
Появилось видео избиения мигрантов в Петербурге
00:18
Появилось видео избиения мигрантов в Петербурге
Криминал Происшествия
Стюардесса закрыла багажную полку в шпагате и попала на видео
00:41
Стюардесса закрыла багажную полку в шпагате и попала на видео
В мире Общество
Задержания на несанкционированных акциях в Минске попали на видео
03:06
Задержания на несанкционированных акциях в Минске попали на видео
Происшествия
Смертельная схватка мангуста и кобры попала на видео
00:56
Смертельная схватка мангуста и кобры попала на видео
В мире Интернет
Опубликовано видео запуска Crew Dragon
00:51
Опубликовано видео запуска Crew Dragon
Наука Наука и техника
Появилось видео следственного эксперимента с убийцей 11-летней россиянки
00:33
Появилось видео следственного эксперимента с убийцей 11-летней россиянки
Криминал Происшествия
Ночные рейды в столичных заведениях попали на видео
00:59
Ночные рейды в столичных заведениях попали на видео
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение