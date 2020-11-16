Шаляпина не расстроила смерть отца

Певец Прохор Шаляпин выдохнул, когда его отца посадили в тюрьму, и не расстроился, когда тот умер. Об этом он сам рассказал в эфире НТВ

На днях Шаляпин принял участие в новом выпуске шоу «Звезды сошлись». В ходе него он рассказал, что его отец был домашним тираном и злоупотреблял алкоголем. Однажды, когда Шаляпин был маленьким, он напал на свою супругу с ножом. Та схватила сына, и вместе босиком по снегу они убежали к соседям.

«Заступиться было некому. Все вот эти ночные ужасы, которые я испытал… Мама боялась даже заявление в полицию написать!» — рассказал певец.

Также он сообщил, что ему стыдно признаться, но он выдохнул, когда отец был посажен в тюрьму. После этого Шаляпину стало гораздо легче жить, за исключением того, что в школе его стали травить из-за этого, в том числе учителя. Однажды они обвинили его в краже тыквы у соседки исключительно по той причине, что его отец находился в тюрьме.

«С отцом не было вообще ничего хорошего, ни единого я не могу вспомнить эпизода. Иногда в спокойном интернате, мне кажется, гораздо спокойнее. Пусть там нет никакой любви, но там нет никакой жестокости», — отметил певец.

Также он рассказал, что навещал отца и финансово ему помогал, когда тот попал в психиатрическую клинику, но не простил его, а делал это исключительно ради своих бабушки и дедушки, которых очень уважал. Отец Шаляпина умер в 2018 году. Во время похорон, по признанию певца, у него совершенно ничего не екнуло.