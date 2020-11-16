Журналистка Юлия Барановская опубликовала в инстаграме сторис из бани.
На нескольких видеозаписях она запечатлена с подругами в джакузи в виде бочки под открытым небом в Перовских банях в Москве.
«Вот еще мы сейчас голышом пойдем валяться в сене! Смотрите в прямом эфире!» — произносит одна из подруг журналистки.
На следующем ролике Барановская заявляет, что ей жаль, что камера не способна передать аромат березовых, еловых и можжевеловых веток, которые плавают в джакузи.
В августе, как сообщал «Рамблер», Барановская рассказала, что не ждет третьего свидания, чтобы заняться сексом с партнером, как делают некоторые женщины, потому что иначе не будет заниматься сексом вообще. Она объяснила это тем, что мало кто доживает до третьего свидания с ней. Также журналистка заявила, что «не важно, когда давать, главное — дать хорошо».
Барановская — бывшая возлюбленная футболиста Андрея Аршавина. Они начали встречаться в первой половине 2000-х годов, в 2005-м завели сына Артема, в 2008-м — дочь Яну, в 2012-м — сына Арсения, а в 2013-м расстались. В марте стало известно, что Аршавин подал в суд иск к Барановской с требованием уменьшить размер алиментов, которые он выплачивает на воспитание их детей.