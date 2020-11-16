На нескольких видеозаписях она запечатлена с подругами в джакузи в виде бочки под открытым небом в Перовских банях в Москве.

«Вот еще мы сейчас голышом пойдем валяться в сене! Смотрите в прямом эфире!» — произносит одна из подруг журналистки.

На следующем ролике Барановская заявляет, что ей жаль, что камера не способна передать аромат березовых, еловых и можжевеловых веток, которые плавают в джакузи.

В августе, как сообщал «Рамблер», Барановская рассказала, что не ждет третьего свидания, чтобы заняться сексом с партнером, как делают некоторые женщины, потому что иначе не будет заниматься сексом вообще. Она объяснила это тем, что мало кто доживает до третьего свидания с ней. Также журналистка заявила, что «не важно, когда давать, главное — дать хорошо».