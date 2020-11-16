«Меня переклинило»: Савичева рассказала об анорексии 

Певица Юлия Савичева рассказала, что несколько лет страдала от анорексии и весила всего 37 килограмм. Об этом она заявила в интервью Woman.ru

По словам певицы, проблемы с весом у нее начались в подростковом возрасте после проведенного у бабушки и дедушки лета.

«В то лето мы сфотографировались с моей троюродной сестрой, и из-за ракурса (а может, причастны и бабушкины пирожки) у меня получились пухлые щеки. Вскоре кто-то из родственников, увидев снимок, сказал мне: «Ой, Юль, ну какие ж у тебя тут щеки». И все. С того момента меня переклинило», — рассказала Савичева.

Артистка отметила, что ей тогда было 12-13 лет, она активно занималась спортивными танцами, «на