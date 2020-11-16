«На хлеб нет!»: Лещенко пожаловался на жизнь

Певец Лев Лещенко живет за счет средств своего благотворительного фонда, накоплений и помощи друзей. Об этом, как сообщает радиостанция «Говорит Москва», он заявил сам.
По его словам, лишь 20-30 звезд шоу-бизнеса накопили достаточно денег, чтобы семимесячное отсутствие концертов из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 никак на них не сказалось, а остальные артисты бедствуют.
«У людей на хлеб нет!» — рассказал Лещенко.
Он заявил, что не знает, что делал бы, если бы у него не было благотворительного фонда и накоплений, а также без помощи друзей. Также певец обратил внимание на то, что артисты продолжают платить налоги — транспортный и на недвижимость. По его словам, вся внебюджетная сфера оказалась в бедственном положении из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, а недавнее заявление певца Валерия Меладзе — его попытка сфокусировать внимание общественности на этой проблеме.
На днях, как сообщал «Рамблер», Меладзе назвал правильным отказ артистов от съемок в новогодних телепрограммах, чтобы государство обратило внимание на отрасль, в которой десятки тысяч людей лишены работы в течении многих месяцев.
«Новогодние концерты — это всего лишь развлечение, не являющееся первой необходимостью. Поэтому их решили отменить. Но без этих развлечений нет Нового года, нет позитива, нет ощущения праздника», — отметил он.