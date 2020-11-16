«На хлеб нет!»: Лещенко пожаловался на жизнь

По его словам, лишь 20-30 звезд шоу-бизнеса накопили достаточно денег, чтобы семимесячное отсутствие концертов из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 никак на них не сказалось, а остальные артисты бедствуют.

«У людей на хлеб нет!» — рассказал Лещенко.

Он заявил, что не знает, что делал бы, если бы у него не было благотворительного фонда и накоплений, а также без помощи друзей. Также певец обратил внимание на то, что артисты продолжают платить налоги — транспортный и на недвижимость. По его словам, вся внебюджетная сфера оказалась в бедственном положении из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, а недавнее заявление певца Валерия Меладзе — его попытка сфокусировать внимание общественности на этой проблеме.

На днях, как сообщал «Рамблер», Меладзе назвал правильным отказ артистов от съемок в новогодних телепрограммах, чтобы государство обратило внимание на отрасль, в которой десятки тысяч людей лишены работы в течении многих месяцев.