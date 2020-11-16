Алферова опубликовала откровенное фото в постели 

Актриса Ксения Алферова выложила на своей странице в Instagram откровенную фотографию, сделанную в постели. В подписи к снимку артистка процитировала Марину Цветаеву

На фото 46-летняя Алферова лежит на белоснежном постельном белье. Плечи и зона декольте актрисы оголены, грудь она прикрыла одеялом. Артистка смотрит в объектив, загадочно улыбаясь. В подписи к фото Алферова обратилась к философским размышлениям поэтессы Марины Цветаевой о ночи.

«Ничего любовного: ночь принадлежит нам, а не мы ей», — написала она (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Актриса подчеркнула, что обожает творчество Цветаевой и пожелала своим подписчикам любить и быть любимыми. Поклонники артистки живо отреагировали на откровенный снимок, подчеркнув, что он получился совсем не пошлым.

«Красавица Ксения», — отметил пользовательница под ником tam.alekseeva.

«Ты прелесть неземная», — восхитился aleksandrkrivec320gmail.ru.

«Приятно удивляюсь красоте и оптимизму!» — написала topvalidity.