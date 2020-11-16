Алферова опубликовала откровенное фото в постели 

Актриса Ксения Алферова выложила на своей странице в Instagram откровенную фотографию, сделанную в постели. В подписи к снимку артистка процитировала Марину Цветаеву.
На фото 46-летняя Алферова лежит на белоснежном постельном белье. Плечи и зона декольте актрисы оголены, грудь она прикрыла одеялом. Артистка смотрит в объектив, загадочно улыбаясь. В подписи к фото Алферова обратилась к философским размышлениям поэтессы Марины Цветаевой о ночи.
«Ничего любовного: ночь принадлежит нам, а не мы ей», — написала она (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).
Актриса подчеркнула, что обожает творчество Цветаевой и пожелала своим подписчикам любить и быть любимыми. Поклонники артистки живо отреагировали на откровенный снимок, подчеркнув, что он получился совсем не пошлым.
«Красавица Ксения», — отметил пользовательница под ником tam.alekseeva.
«Ты прелесть неземная», — восхитился aleksandrkrivec320gmail.ru.
«Приятно удивляюсь красоте и оптимизму!» — написала topvalidity.
Ранее, как сообщал «Рамблер», актриса Екатерина Волкова, экс-супруга писателя Эдуарда Лимонова, выложила обнаженное фото, сделанное, по ее словам, в Париже. На черно-белом фото она запечатлена без одежды в постели. 46-летняя актриса кокетливо прикрывает интимные места одеялом, при этом задорно смотрит в камеру и улыбается. «Самые лучшие кадры в жизни. Истинно влюблённых. Это я позировала тебе в центре.. Парижа», — написала Волкова. Кому именно адресовано послание она не пояснила. При этом хэштеги #тыуменявнутри и #тебянетвсети натолкнули подписчиков на мысль, что пост посвящен новому возлюбленному артист