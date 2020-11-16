Могилу Фриске сравнили с витриной магазина 

Жанна Фриске похоронена на Николо-Архангельском кладбище в Москве. На могиле артистки стоит бронзовая скульптура в полный рост, а также фотография певицы в стекле.

Место захоронения Фриске уставлено вазами с цветами — в основном, красными розами. Кроме того, поклонники певицы уже подготовили могилу к Новому году. На фотографию повесили мишуру, на скульптуру накинули пластиковую гирлянду с бантиками и колокольчиками, разложили открытки.

«Больше похоже на витрину магазина, чем на могилу звезды эстрады. Неоновой подсветки не хватает только, а манекен уже есть — это я про нелепую скульптуру», — заявила одна из посетительниц кладбища.

Другая поклонница певицы призналась, что от всех этих «новогодних штук» на могиле становится не по себе. Она выразила надежду, что родственники Жанны Фриске вернут месту захоронения первоначальный вид.

В свою очередь, охранники кладбища отмечают, что могилу экс-«Блестящей» украшают к празднику каждый год.

Как сообщал «Рамблер», Жанна Фриске скончалась в июне 2015 года. Последние два года жизни она боролась с раком мозга.