Могилу Жанны Фриске украсили как новогоднюю елку 

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На памятник певице накинули гирлянду с бантиками и колокольчиками. Поклонники Жанны Фриске до сих пор не забывают о своем кумире и продолжают активно посещать ее могилу на Николо-Архангельском кладбище. На месте последнего упокоения артистки постоянно живые цветы в вазах, несмотря на то, что со времени смерти Жанны прошло уже более пяти лет. Многим не совсем нравится бронзовый памятник Фриске в полный рост. Но последние изменения привели посетителей кладбища просто в ужас. Жанна Фриске.

Кто-то умудрился украсить могилу певицы новогодней атрибутикой. Фотографию Жанны завесили мишурой, а скульптуру обмотали гирляндой с бантиками и колокольчиками. С непонятной целью вокруг памятника разложили открытки.

Смотрители кладбища, к которым обратились навестившие могилу Жанны граждане, заявили, что таким образом кто-то украшает памятник каждый год, а кто именно — не известно.