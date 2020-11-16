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Могилу Жанны Фриске украсили как новогоднюю елку 

Russian Teleweek 1 час назад
Могилу Жанны Фриске украсили как новогоднюю елку
Фото: Russian Teleweek
На памятник певице накинули гирлянду с бантиками и колокольчиками. Поклонники Жанны Фриске до сих пор не забывают о своем кумире и продолжают активно посещать ее могилу на Николо-Архангельском кладбище. На месте последнего упокоения артистки постоянно живые цветы в вазах, несмотря на то, что со времени смерти Жанны прошло уже более пяти лет. Многим не совсем нравится бронзовый памятник Фриске в полный рост. Но последние изменения привели посетителей кладбища просто в ужас. Жанна Фриске.
Кто-то умудрился украсить могилу певицы новогодней атрибутикой. Фотографию Жанны завесили мишурой, а скульптуру обмотали гирляндой с бантиками и колокольчиками. С непонятной целью вокруг памятника разложили открытки.
Смотрители кладбища, к которым обратились навестившие могилу Жанны граждане, заявили, что таким образом кто-то украшает памятник каждый год, а кто именно — не известно.
Экс-солистка группы «Блестящие» покинула этот мир 5 июня 2015 года в возрасте 40 лет от рака мозга. Незадолго до этого она родила сына Платона от телеведущего Дмитрия Шепелева методом ЭКО. После ее смерти отец ребенка и родители Жанны перессорились. Сейчас Дмитрий снова обрел свое счастье. Недавно он вместе со своей новой избранницей начал подыскивать квартиру в центре Москвы.
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Шоу-бизнес , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев , Москва
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