Сафронов пристыдил Цымбалюк-Романовскую 

По мнению художника, Цымбалюк-Романовская ведет себя недостойно. Он напомнил, что в годы совместной жизни Армен Джигарханян делал все возможное, чтобы обеспечить супругу и сделать ее счастливой.

«Виталина — молодая женщина. Ей, наверное, свойственно совершать опрометчивые проступки. Ее нежелание идти на прощание пусть даже с бывшим мужем не делает ей чести. Если она вышла замуж за Джигарханяна, как она всегда говорила, по любви, то будет неправильно не проводить его в последний путь», — заявил Сафронов «Собеседнику».

Художник напомнил Виталине, что она «какое-то время была рядом с великим человеком», к которому нельзя плохо относиться.

Он также усомнился, что во время похорон кто-то начнет выяснять отношения с бывшей женой артиста.

«Рамблер» писал, что народный артист СССР Армен Джигарханян скончался 14 ноября в возрасте 85 лет. Его друг Артур Согомонян заявил, что причиной смерти артиста стали возраст и болезни.

Виталина Цымбалюк-Романовская заявила в интервью, что причиной смерти Джигарханяна стал ненадлежащий уход. Кроме того, она сказала, что не пойдет на похороны, потому что не хочет видеть Джигарханяна умершим и хочет «запомнить его таким, каким мы все его помнили и любили».