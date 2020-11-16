Донцова решила исповедаться и причаститься

Писательница Дарья Донцова выписана после лечения от коронавируса из больницы. Сейчас она находится дома и соблюдает двухнедельный карантин после болезни.

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Примерно столько же она провела под капельницами. Это, впрочем, не помешало ей продолжить работу над новой книгой, сообщает KP.ru. Правда, за время нахождения в стационаре литератор так похудела, что смогла надеть на себя платье, которое было ей мало из-за того, что по случайности было куплено на размер меньше. Теперь же, по признанию самой Донцовой, оно ей «как раз и даже болтается».

Но главное, о чём сейчас мечтает Донцова — поскорее попасть в храм, чтобы исповедаться и причаститься. Автор детективного жанра уверена, что побороть недуг ей помогли не только врачи, но и молитвы.

Болезнь показывает человеку его отрицательные качества: уныние, гневливость, зависть к здоровым. До болезни, например, ты себе казался добрым, в болезни понял — мало в тебе доброты. Верующий человек видит свои грехи и начинает их искоренять. Вот поэтому я радуюсь любому недугу, — объяснила Донцова своим поклонникам в Instagram.

По её словам, за время в больнице она успела прочитать несколько книг. Кроме того, писательница «осознала свои ошибки, увидела грехи, которые таковыми не считала». Она отметила, что вирус её «вразумил» и позволил увидеть, в каком направлении двигаться дальше.