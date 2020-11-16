Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Гороскопы
Игры
Работа
Еще
АрмияСтатьиВидеоФотоПодкастыРецепты

Исцелившаяся от коронавируса Донцова решила исповедаться и причаститься

News.ru
1 час назад
Писательница Дарья Донцова выписана после лечения от коронавируса из больницы. Сейчас она находится дома и соблюдает двухнедельный карантин после болезни.
Донцова решила исповедаться и причаститься
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Примерно столько же она провела под капельницами. Это, впрочем, не помешало ей продолжить работу над новой книгой, сообщает KP.ru. Правда, за время нахождения в стационаре литератор так похудела, что смогла надеть на себя платье, которое было ей мало из-за того, что по случайности было куплено на размер меньше. Теперь же, по признанию самой Донцовой, оно ей «как раз и даже болтается».
Но главное, о чём сейчас мечтает Донцова — поскорее попасть в храм, чтобы исповедаться и причаститься. Автор детективного жанра уверена, что побороть недуг ей помогли не только врачи, но и молитвы.
Болезнь показывает человеку его отрицательные качества: уныние, гневливость, зависть к здоровым. До болезни, например, ты себе казался добрым, в болезни понял — мало в тебе доброты. Верующий человек видит свои грехи и начинает их искоренять. Вот поэтому я радуюсь любому недугу, — объяснила Донцова своим поклонникам в Instagram.
По её словам, за время в больнице она успела прочитать несколько книг. Кроме того, писательница «осознала свои ошибки, увидела грехи, которые таковыми не считала». Она отметила, что вирус её «вразумил» и позволил увидеть, в каком направлении двигаться дальше.
Ранее, как писал NEWS.ru, 68-летняя автор детективов была госпитализирована как пациент из группы риска в связи с пожилым возрастом. Тогда она заявляла, что выздоровление не будет долгим.
Шоу-бизнес,Дарья Донцова,Комсомольская правда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители