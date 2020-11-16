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Домогаров впервые показал молодую подругу 

Мария Иванова 1 час назад
Домогаров впервые показал молодую подругу
Фото: РИА Новости
Актер Александр Домогаров впервые появился на публике со своей новой девушкой Татьяной Степановой. Как сообщает НТВ, они вместе посетили кинопремьеру.
По данным канала, 57-летний Домогаров и 35-летняя Степанова вместе живут в доме в Подмосковье. Степанова — танцовщица, также она преподает танцы детям.
«Комсомольская правда» пишет, что Степанова — давняя подруга актера. По данным газеты, они познакомились в театре еще шесть лет назад.
Как сообщал «Рамблер», ранее Театр имени Моссовета опубликовал фотографию Домогарова, которая обеспокоила интернет-пользователей. Они решили, что актер потерял слишком много веса.
Сам Домогаров рассказал, что похудел на 10-11 килограммов. Актер подчеркнул, что не соблюдал специального режима и не сидел на диете. По его мнению, «нервы жрали организм постепенно».
Актер подчеркивал, что после каждого спектакля теряет по 1,5 килограмма.
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Шоу-бизнес , Александр Домогаров , Татьяна Степанова , Комсомольская правда
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