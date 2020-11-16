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«Его никуда не выпускали»: Цымбалюк-Романовская назвала виновных в смерти Джигарханяна 

Экспресс газета и ещё 1 1 час назад
Экс-жена Джигарханяна назвала виновных в его смерти
Фото: РИА Новости
14 ноября стало известно о кончине великого советского и российского актера Армена Джигарханяна. Звезда комедии «Здравствуйте, я ваша тётя!» прожил долгую жизнь, однако его бывшая супруга считает, что артист определенно ушел из жизни раньше отведенного ему срока.
Виталина Цымбалюк-Романовская высказала уверенность, что экс-возлюбленный оказался в незавидном положении благодаря бдительным родственникам. Именно желание семьи изолировать Джигарханяна от бывшей молодой супруги и стало причиной его кончины в возрасте 85-ти лет. Сама же Романовская настаивает: актер просто не мог существовать без любимой работы и светских выходов, которых его лишили близкие, сообщает ФАН.

«Дошло до того, что у Армена Борисовича забрали телефон, чтобы он, не дай бог, не позвонил мне. Его никуда не выпускали из-за боязни встретить меня», — жалуется скандальная блондинка.

Кстати, схожего мнения придерживается и известный шоумен Гоген Солнцев (близкий приятель Романовской), в свое время ставший свидетелем любовных похождений Армена Борисовича. По мнению звезды релити-шоу «Дом-2» и основателя Театра ужасов, именно общение с молодыми женщинами давало артисту силу и энергию для творчества.
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Шоу-бизнес , Армен Джигарханян , Гоген Солнцев
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