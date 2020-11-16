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Появилось последнее фото Джигарханяна
Алиса Селезнёва
52 минуты назад
Приемный сын
Армена Джигарханяна
Степан опубликовал в Instagram одно из последних прижизненных
фото
актера, сделанное незадолго до его госпитализации.
Instagram
«Рамблер» писал, что народный артист СССР Армен Джигарханян скончался в шесть утра 14 ноября. Его друг
Артур Согомонян
заявил, что причиной смерти артиста стали возраст и болезни.
Стало известно, кто поделит наследство Джигарханяна
Пасынок Джигарханяна 15 ноября опубликовал в «сторис» фото актера со своей матерью, бывшей супругой Армена Джигарханяна
Татьяной Власовой
.
«Незадолго до последней госпитализации», — подписал он снимок.
Татьяна Власова была женой актера с 1967 года. Джигарханян усыновил ее ребенка и дал ему свою фамилию. В 2015 году пара развелась, и актер женился на пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской.
Этот брак также был расторгнут в ноябре 2017 года. Адвокат актера тогда заявил, что Цымбалюк-Романовская не возражала против развода.
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Армен Джигарханян
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