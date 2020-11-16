Появилось видео с российским фильмом на Оскаре 

93-я церемония вручения наград премии «Оскар» за заслуги в области кинематографа за 2020 год состоится 25 апреля 2021 года. Россию на самой престижной премии в области кино представит новый фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи", который вышел в прокат 12 ноября 2020 года и уже получил спецприз жюри Венецианского фестиваля и приз за лучшую режиссуру на Чикагском кинофестивале. Бюджет фильма составил

151 472 080 рублей. Фильм повествует о событиях 1962 года, происходивших в городе Новочеркасск, когда люди устроили забастовку на главном заводе города, требуя снижения цен на продукты и повышения зарплат.