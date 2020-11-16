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Появилось видео с текущим состоянием Хрусталева

Вадим Дроздов
19 минут назад
14 ноября шоумен Дмитрий Хрусталев госпитализирован в Курортном районе Санкт-Петербурга. Вскоре его ввели в искусственную кому. По некоторым данным у телеведущего наступила сильная интоксикация, вызванная несовместимостью лекарственных препаратов. На плохом состоянии Хрусталева также могло сказаться переутомление. 15 ноября Хрусталеву стало лучше и его отпустили домой. Позже сам шоумен рассказал, что ему стало плохо, когда он ехал к родным в Ленинградской области. Таксист сориентировался и отвез Хрусталева в ближайшую клинику, в которой ведущий очнулся спустя несколько часов. Он отметил, что ему и врачам предстоит выяснить причины случившегося. Ведущий заявил, что в погоне «за молодостью и совершенством» артисты переутомляют свой организм.
Шоу-бизнес,Видео,Дмитрий Хрусталев,Санкт-Петербург,
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