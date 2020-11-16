Появилось видео с текущим состоянием Хрусталева

14 ноября шоумен Дмитрий Хрусталев
госпитализирован в Курортном районе Санкт-Петербурга
. Вскоре его ввели в искусственную кому. По некоторым данным у телеведущего наступила сильная интоксикация, вызванная несовместимостью лекарственных препаратов. На плохом состоянии Хрусталева также могло сказаться переутомление. 15 ноября Хрусталеву стало лучше и его отпустили домой. Позже сам шоумен рассказал, что ему стало плохо, когда он ехал к родным в Ленинградской области. Таксист сориентировался и отвез Хрусталева в ближайшую клинику, в которой ведущий очнулся спустя несколько часов. Он отметил, что ему и врачам предстоит выяснить причины случившегося. Ведущий заявил, что в погоне «за молодостью и совершенством» артисты переутомляют свой организм.