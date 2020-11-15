«Дзюбит»: Ревва выложил провокационное фото

Александр Ревва , резидент шоу «Камеди клаб», на фоне разговоров о истории с Дзюбой решил потроллить честную публику.

Фото: Instagram Instagram

В инстаграме он выложил фотографию «с секретом».

На первый взгляд – обычное селфи, портретное. В ванной – что тоже тривиально. И подпись к снимку, в общем-то совершенно рядовая.

«Пусть моя улыбка на этом утреннем воскресном селфи зарядит вас позитивной энергией на целый день!!! И не забудьте, в ближайшую пятницу премьера новой песни и клипа».

Это – на первый взгляд. А на второй можно заметить, что Ревва позирует голышом. В зеркалах отражаются его лишенные загара ягодицы.

Микроблог взорвался от комментариев. Конечно, в первую очередь подписчики провели аналогию с видеороликом футболиста. Но и поехидничать они не отказались.

«Фото было в поддержку Артёма, но забыл вовремя выложить?», «Дзюбит», «Готовься к тому, что сейчас многие начнут искать связь между названием песни ТудымСюдым и отражением в зеркале!», «Могут отстранить от сцены», «Под Дзюбу решил подкосить», «То чувство, когда задний фон намного интереснее».

Как ранее писал «Рамблер», у Александра Реввы новое увлечение. Музыкант опубликовал снимок в своем инстаграме, на котором он рассекает волны на вейкборде.