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«Дзюбит»: Ревва выложил провокационное фото

Ирина Лебедева
46 минут назад
Александр Ревва, резидент шоу «Камеди клаб», на фоне разговоров о истории с Дзюбой решил потроллить честную публику.
«Дзюбит»: Ревва выложил провокационное фото
Фото: InstagramInstagram
В инстаграме он выложил фотографию «с секретом».
На первый взгляд – обычное селфи, портретное. В ванной – что тоже тривиально. И подпись к снимку, в общем-то совершенно рядовая.
«Пусть моя улыбка на этом утреннем воскресном селфи зарядит вас позитивной энергией на целый день!!! И не забудьте, в ближайшую пятницу премьера новой песни и клипа».
Это – на первый взгляд. А на второй можно заметить, что Ревва позирует голышом. В зеркалах отражаются его лишенные загара ягодицы.
Микроблог взорвался от комментариев. Конечно, в первую очередь подписчики провели аналогию с видеороликом футболиста. Но и поехидничать они не отказались.
«Фото было в поддержку Артёма, но забыл вовремя выложить?», «Дзюбит», «Готовься к тому, что сейчас многие начнут искать связь между названием песни ТудымСюдым и отражением в зеркале!», «Могут отстранить от сцены», «Под Дзюбу решил подкосить», «То чувство, когда задний фон намного интереснее».
Как ранее писал «Рамблер», у Александра Реввы новое увлечение. Музыкант опубликовал снимок в своем инстаграме, на котором он рассекает волны на вейкборде.
Некоторые из подписчиков сразу решили, что это дублер артиста, а не он сам. Но при этом большинство комментирующих восхитились таким времяпрепровождением.
Шоу-бизнес,Александр Ревва,
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