Буланова пожаловалась на невозможность выступать 

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Татьяна Буланова из-за коронавируса была вынуждена отложить свой концерт на целый год. Об этом пишет iReactor.

По словам исполнительницы, ей крайне неловко перед зрителями, но из-за ограничительных мер она не может перед ними выступить.

Концерты певицы были намечены на весну. Теперь же все отложено до весны следующего года.

И совершенно не факт, что к тому времени пандемия коронавируса будет побеждена. Не исключено, что массовые мероприятия будут надолго запрещены.

В связи с этим Буланова отметила, что представителям сферы шоу-бизнеса приходится особенно туго.

Государственных дотаций не получает практически никто. А работать в сложившихся условиях невозможно.

Как ранее писал «Рамблер», Татьяна Буланова после трудного развода с Владиславом Радимовым , кажется, все-таки обрела личное счастье.

Звезда уже год встречается с неким бизнесменом из Санкт-Петербурга, но лишь недавно впервые появилась с ним на людях.

Буланова со спутником была замечена на презентации парфюма.