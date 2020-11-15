Буланова пожаловалась на невозможность выступать 

Татьяна Буланова из-за коронавируса была вынуждена отложить свой концерт на целый год. Об этом пишет iReactor.
По словам исполнительницы, ей крайне неловко перед зрителями, но из-за ограничительных мер она не может перед ними выступить.
Концерты певицы были намечены на весну. Теперь же все отложено до весны следующего года.
И совершенно не факт, что к тому времени пандемия коронавируса будет побеждена. Не исключено, что массовые мероприятия будут надолго запрещены.
В связи с этим Буланова отметила, что представителям сферы шоу-бизнеса приходится особенно туго.
Государственных дотаций не получает практически никто. А работать в сложившихся условиях невозможно.
Как ранее писал «Рамблер», Татьяна Буланова после трудного развода с Владиславом Радимовым, кажется, все-таки обрела личное счастье.
Звезда уже год встречается с неким бизнесменом из Санкт-Петербурга, но лишь недавно впервые появилась с ним на людях.
Буланова со спутником была замечена на презентации парфюма.