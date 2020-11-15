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«У меня нет никакого коронавируса»: Степаненко 

Ирина Лебедева 10 минут назад
«Нет никакого коронавируса»: Степаненко
Фото: Instagram
Недавно СМИ сообщали, ссылаясь на слова анонимного знакомого Клены Степаненко, что телеведущая всерьез разболелась — у нее диагностировали коронавирус.
Однако Елена Григорьевна вышла на связь, назвала эту информацию фейковой и рассказала, что активно работает над телепроектом.
"Комсомольская Правда" сообшила, что «Новогодний парад звезд», в котором занята Степаненко, ведет телеканал «Россия1». В составе участников — Филипп Киркоров, Николай басков, Валерия, Лолита, Наташа Королева и другие звезды первой величины.
Контроль за соблюдением антиковидной безопасности там соблюдается строго, так что, похоже, сведения о болезни Елены были действительно ошибочными.
Как ранее писал «Рамблер», в ряде изданий появилась информация, согласно которой телезвезда заразилась коронавирусной инфекцией нового типа. Исходя из обнародованных данных, она лечится дома.
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Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Наташа Королева , Комсомольская правда
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