«Нет никакого коронавируса»: Степаненко

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Недавно СМИ сообщали, ссылаясь на слова анонимного знакомого Клены Степаненко, что телеведущая всерьез разболелась — у нее диагностировали коронавирус.

Однако Елена Григорьевна вышла на связь, назвала эту информацию фейковой и рассказала, что активно работает над телепроектом.

Контроль за соблюдением антиковидной безопасности там соблюдается строго, так что, похоже, сведения о болезни Елены были действительно ошибочными.