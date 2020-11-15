Легкоступова хотела оставить квартиру «святому Михаилу» 

Жизнь известной певицы Валентины Легкоступовой трагически оборвалась три месяца назад.

Обстоятельства, связанные с ее смертью, изучают следователи. Женщина погибла от черепно-мозговой травмы, которую еще и не сразу обнаружили.

Близкие Валентины затребовали экспертиз и проверок, поскольку подозревают, что она могла быть жестоко избита.

Они считают, что виновником смерти звезды мог быть ее новоявленный супруг Юрий Фирсов , брак с которым продлился всего месяц, и предполагают корыстные мотивы.

Адвокат же вдовца заявляет, что со стороны Фирсова корысть исключена, не говоря уже о рукоприкладстве.

Сам Фирсов в эфире программы Малахова акцентировал внимание публики на то, что отказывается от наследования жилья Валентины — оно остается ее семье.

В СМИ проходила информация о том, что Легкоступова оставила завещание на свою квартиру. Пока идет следствие, содержание этой бумаги не разглашается.

По неофициальным данным, там всего лишь набор несвязных фраз, среди которых сказано, что певица хотела отдать квартиру «святому Михаилу», — сообщает «Комсомольская правда».

Как ранее писал «Рамблер», в своем последнем интервью Легкоступова с уверенностью сказала, что самое интересное ждет ее впереди.

Она рассказала, что ее возраст практически обязывает ее жить в свое удовольствие.

Но певица отметила, что у нее никак не получается просто наслаждаться жизнью: она много страдает, ведь не может заниматься профессией в полную силу.