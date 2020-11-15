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Дочь Успенской решила отомстить матери 

Ирина Лебедева 1 час назад
Дочь Успенской решила отомстить матери
Фото: Instagram
Татьяна Плаксина все-таки сильно ненавидит собственную мать.
Несмотря на то, что девушка сейчас живет в Лос-Анджелесе, события, происходящие в Москве, ее не отпускают.
В сети появилось видео программы «Между нами» на YouTube-канале певицы Валерии, гостьей которой стала Успенская.
Звездные дамы вполне дружелюбно беседовали…
Татьяна же, возможно, в ответ на это, выложила в инстаграм аудиозапись с голосом Успенской, которая в грубой и нецензурной форме высказывалась о Валерии. Об этом пишет sobesednik.ru.
Если верить записи, то королева шансона считает певицу бездарной и всем обязанной своему супругу Иосифу Пригожину.

«Я смотрю за этой Валерией, у нее концертов нет, она делает все, чтобы создать видимость, что у нее есть концерты. И этот Пригожин о ее детях беспокоится, о ребенке, о ее бабушках, о мамах. Всех перевез сюда. А ей только — королева, пой. Она хотела в «Альберт-холл», так Пригожин писал приглашения королеве Елизавете. Представляешь, на что он ради нее шел?» — звучит в записи.

В этой истории немало вопросов. Есть сомнения в реальности записи, в ее происхождении, непонятно, кто и для чего ее сделал (если она подлинная).
Сама Плаксина файл удалила, но некоторые СМИ успели сделать копию.
Как ранее писал «Рамблер», дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина может умереть от передозировки запрещенными веществами, заявил на своей странице в Instagram адвокат Александр Бенхин.
Он посоветовал девушке «опомниться», «успокоиться» и попросить у родителей прощения на коленях.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Любовь Успенская , Иосиф Пригожин , Валерия , ИД "Собеседник"
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