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Смерть Марьянова может остаться безнаказанной 

Ирина Лебедева 36 минут назад
Известный актер скончался три года назад. Судебные дела тянутся и тянутся. По одному из них успел истечь срок давности.
Возможно, и по второму обвинению никого не накажут. Об этом написала «Комсомольская правда».
Дмитрий Марьянов был размещен в частном реабилитационном центре «Феникс» в Подмосковном городе Лобня для вывода из запоя.
Через несколько дней он пожаловался сотрудникам центра на боли и плохое самочувствие.
Новый поворот в битве за наследство Марьянова
По версии следствия, директор центра Оксана Богданов запретила вызывать Скорую, и руководила по телефону — какие уколы ему сделать.
Через несколько часов 47-летний Марьянов начинает умирать…врачей пытаются вызвать, но диспетчер говорит, что все машины заняты.
Актера пытаются доставить в больницу на частной машине, но поздно — вскоре он скончается в реанимации.
Близкие умершего добились возбуждения уголовных дел. Одно из них — «оставление в опасности» уже завершено, практически не начавшись. По этой статье истек срок давности.
Вторая статья — «оказание услуг, не соответствующих правилам безопасности и повлекшим по неосторожности смерть человека» — грозит Богдановой сроком заключения до 6 лет. Но и тут все не просто.
Оксана заключила брак с неким Мосуновым — сотрудником центра и ключевым свидетелем по делу.
Когда-то он рассказал о порядках, которые там царили. Теперь же он имеет законное право не свидетельствовать против своей супруги.
Но и это еще не все. Богданова предоставила справку о беременности. По мнению адвокатов, это в любом случае приведет к смягчению приговора и, возможно, к отсрочке его исполнения.
Как ранее сообщал «Рамблер», Дмитрий Марьянов не подписывал договор с центром «Феникс» о нахождении там, в документе значатся лишь подписи его супруги Ксении Бик (в графе «заказчик») и Оксаны Богдановой.
Комментарии 3
Шоу-бизнес , Видео , Дмитрий Марьянов , Оксана Богданова , Ксения Бик , Комсомольская правда
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