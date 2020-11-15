«Солдат подбивает»: на Меладзе подали заявление в полицию

Партия "Коммунисты России" видит "призывы к саботажу" со стороны Валерия Меладзе , предложившего артистам эстрады не участвовать в съемках новогодних телепередач, и считает, что певец и продюсер за это должен быть оштрафован.

Меладзе в своем Instagram призвал российских артистов отказаться от съемок в новогодних передачах. Он отметил, что без новогодних концертов, которые отменили в связи, нет ощущения праздника, и если работа артистов запрещена ограничительными мерами по борьбе с COVID-19, то сниматься в новогодних программах им тоже не стоит. Тогда, как предполагает артист, может "кто-то заметит", что существует отрасль, в которой заняты десятки тысяч людей, лишенных работы в течение многих месяцев.

"Господин Меладзе призвал артистов отказаться от съемок в новогодних передачах, хочет сорвать "Новогодний огонек", любимый десятками миллионов зрителей. Действия артиста находятся на грани предусмотренных статьей УК призывов к массовым беспорядкам, саботажу", — сказал РИА Новости председатель ЦК партии Максим Сурайкин.

По его словам, людям сейчас как никогда нужна моральная поддержка, хорошее настроение и песни, отдушина, "в СССР такая позиция среди артистов была бы невозможной, а сейчас думают, что можно все".

"Но он работник культурного фронта в войне россиян против вируса, и он предал своих зрителей, хочет сам сбежать с передовой и других солдат подбивает", — считает Сурайкин.

Как сообщили в партии, ее лидер "призвал полицию прокуратуру и суд оштрафовать шантажиста-певца за призывы к саботажу и обратился к творческому сообществу с призывом осудить его".