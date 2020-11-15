Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

«Коммунисты России» призвали оштрафовать Меладзе за призыв к бойкоту 

РИА Новости 7 минут назад
«Солдат подбивает»: на Меладзе подали заявление в полицию
Фото: РИА Новости
Партия "Коммунисты России" видит "призывы к саботажу" со стороны Валерия Меладзе, предложившего артистам эстрады не участвовать в съемках новогодних телепередач, и считает, что певец и продюсер за это должен быть оштрафован.
Меладзе в своем Instagram призвал российских артистов отказаться от съемок в новогодних передачах. Он отметил, что без новогодних концертов, которые отменили в связи, нет ощущения праздника, и если работа артистов запрещена ограничительными мерами по борьбе с COVID-19, то сниматься в новогодних программах им тоже не стоит. Тогда, как предполагает артист, может "кто-то заметит", что существует отрасль, в которой заняты десятки тысяч людей, лишенных работы в течение многих месяцев.

"Господин Меладзе призвал артистов отказаться от съемок в новогодних передачах, хочет сорвать "Новогодний огонек", любимый десятками миллионов зрителей. Действия артиста находятся на грани предусмотренных статьей УК призывов к массовым беспорядкам, саботажу", — сказал РИА Новости председатель ЦК партии Максим Сурайкин.

Винокур раскритиковал призыв Меладзе
По его словам, людям сейчас как никогда нужна моральная поддержка, хорошее настроение и песни, отдушина, "в СССР такая позиция среди артистов была бы невозможной, а сейчас думают, что можно все".

"Но он работник культурного фронта в войне россиян против вируса, и он предал своих зрителей, хочет сам сбежать с передовой и других солдат подбивает", — считает Сурайкин.

Как сообщили в партии, ее лидер "призвал полицию прокуратуру и суд оштрафовать шантажиста-певца за призывы к саботажу и обратился к творческому сообществу с призывом осудить его".

"Заявление в отношении Меладзе направлено в ГУВД Москвы", — указали в пресс-службе.

Видео дня. Испытания прототипа ракеты Илона Маска закончились неудачей
Последние новости
Умер Армен Джигарханян Умер Армен Джигарханян Небензя рассказал о встрече с Тихановской Небензя рассказал о встрече с Тихановской Умирающий от COVID-19 медик записал свои последние слова на видео Умирающий от COVID-19 медик записал свои последние слова на видео
Комментарии 4
Шоу-бизнес , Валерий Меладзе , Максим Сурайкин , Генпрокуратура РФ , МВД , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео с упавшей в пруд машиной
01:04
Опубликовано видео с упавшей в пруд машиной
Пожар в жилом доме в Красноармейске попал на видео
00:42
Пожар в жилом доме в Красноармейске попал на видео
Сибиряк протаранил машину ГИБДД и попал на видео
02:27
Сибиряк протаранил машину ГИБДД и попал на видео
Новый скандал в московском такси попал на видео
02:26
Новый скандал в московском такси попал на видео
Происшествия
Видео подробностей смерти Армена Джигарханяна
02:38
Видео подробностей смерти Армена Джигарханяна
Происшествия
Крупный пожар в торговом центре в Рязани попал на видео
00:17
Крупный пожар в торговом центре в Рязани попал на видео
Акция в память о погибшем задержанном в Минске попала на видео
00:20
Акция в память о погибшем задержанном в Минске попала на видео
Участник протестов в Ереване обратился к россиянам и попал на видео
01:42
Участник протестов в Ереване обратился к россиянам и попал на видео
Протесты в Ереване попали на видео
01:59
Протесты в Ереване попали на видео
Полная блогерша повторила ролик танцовщицы в купальнике и попала на видео
00:33
Полная блогерша повторила ролик танцовщицы в купальнике и попала на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение