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Домогаров вывел в свет молодую любовницу 

Ирина Лебедева 43 минуты назад
Домогаров вывел в свет молодую любовницу
Фото: РИА Новости
Известному актеру Александру Домогарову 57 лет.
В последние годы он избегал общения с журналистами и тем более — рассказов о своей личной жизни.
Известно, что он уже достаточно давно живет в Подмосковье в загородном доме.
И вот Александр появился на публике со своей новой подругой. Пара посетила театр.
Эта информация, а также видеосвидетельства были предъявлены в эфире телешоу «Ты не поверишь!» на канале НТВ, — рассказала teleprogramma.pro.
Возлюбленная актера опознана — это балерина Татьяна Степанова, и она моложе Домогарова на 22 года.
Ранее актер был четырежды женат. У него есть сын Александр. Второй сын, Дмитрий, погиб в автоаварии.
Как ранее сообщал «Рамблер», в последнее время вокруг личности Александра Домогарова ходят разные слухи.
Часть пользователей пришли в ужас, когда увидели на одной из недавних фотографий, как актер сильно похудел.
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