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Лев Лещенко объяснил, зачем певцы матерятся со сцены 

News.ru и ещё 1 49 минут назад
Лев Лещенко объяснил, зачем певцы матерятся со сцены
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Российский эстрадный певец Лев Лещенко рассказал, что думает об использовании нецензурной лексики артистами в творчестве, назвав это «смешным» и «нонсенсом». По его мнению, материться со сцены — недопустимо.
По мнению Лещенко, современные исполнители используют мат, чтобы эпатировать публику, сделать своё произведение более выразительным, как им кажется. Однако
Он выразил негодование в связи с подобным поведением некоторых современных российских артистов. Использование ненормативной лексики мотивировано желанием эпатировать публику, отметил Лещенко в беседе с радио «Говорит Москва».

Люди просто эпатируют этим. У нас в этом отношении законы очень сложные. Что бы я тут не говорил и как бы я к этому не относился — это смешно, — поделился своим мнением певец.

Лещенко добавил, что вопрос об использовании мата нужно задать самим певцам, попросив одновременно их представить, что их композиции слушают дети. Певец отметил, что матерная лексика встречается в близком интимном кругу, если люди поругались. Но сцена ведь — это совсем другая ситуация, считает он.

Конечно, бывает, присутствует в нашей жизни, но в публичных вариантах это просто нонсенс, я считаю, — резюмировал Лещенко.

Как сообщал NEWS.ru, ранее певец Лев Лещенко оценил идею коллеги Валерия Меладзе о бойкоте новогодних передач. Он призвал артистов брать деньги за съёмки. По его словам, труд музыкантов должен быть оплачиваемым, особенно, в такое трудное время для исполнителей, как сейчас.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Валерий Меладзе , Лев Лещенко , Радиостанция "Говорит Москва"
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