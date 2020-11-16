Лев Лещенко объяснил, зачем певцы матерятся со сцены 

Российский эстрадный певец Лев Лещенко рассказал, что думает об использовании нецензурной лексики артистами в творчестве, назвав это «смешным» и «нонсенсом». По его мнению, материться со сцены — недопустимо.

По мнению Лещенко, современные исполнители используют мат, чтобы эпатировать публику, сделать своё произведение более выразительным, как им кажется. Однако

Он выразил негодование в связи с подобным поведением некоторых современных российских артистов. Использование ненормативной лексики мотивировано желанием эпатировать публику, отметил Лещенко в беседе с радио «Говорит Москва».

Люди просто эпатируют этим. У нас в этом отношении законы очень сложные. Что бы я тут не говорил и как бы я к этому не относился — это смешно, — поделился своим мнением певец.

Лещенко добавил, что вопрос об использовании мата нужно задать самим певцам, попросив одновременно их представить, что их композиции слушают дети. Певец отметил, что матерная лексика встречается в близком интимном кругу, если люди поругались. Но сцена ведь — это совсем другая ситуация, считает он.

Конечно, бывает, присутствует в нашей жизни, но в публичных вариантах это просто нонсенс, я считаю, — резюмировал Лещенко.