Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

«Умер три года назад»: бывшая жена прокомментировала смерть Джигарханяна 

РИА Новости 8 минут назад
Бывшая жена отреагировала на смерть Джигарханяна
Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов
Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская прокомментировала смерть экс-супруга.
По словам женщины, она узнала от прессы об уходе бывшего мужа из жизни.
"Мне сообщили о смерти Армена Борисовича утром журналисты. Но для меня он умер три года, когда меня лишили возможности быть рядом, видеть его, разговаривать с ним", — сказала Цымбалюк-Романовская в беседе с kp.ru.
Собеседница издания также добавила, что пока не решила, пойдет ли она на похороны бывшего супруга. Экс-жена артиста объяснила, что не хочет видеть людей, входивших в его окружение в последние годы жизни.
Брак Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской распался в октябре 2017 года, когда актер попал в больницу и вскоре заявил, что не готов простить свою супругу, которая, по его словам, "причинила ему много боли". Позже пара расторгла брак и начала судебную тяжбу.
Видео дня. Боец ММА Харитонов в больнице после драки с Яндиевым в холле Лужников
Последние новости
Умер Армен Джигарханян Умер Армен Джигарханян Небензя рассказал о встрече с Тихановской Небензя рассказал о встрече с Тихановской Умирающий от COVID-19 медик записал свои последние слова на видео Умирающий от COVID-19 медик записал свои последние слова на видео
Шоу-бизнес , Армен Джигарханян , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Новый скандал в московском такси попал на видео
02:26
Новый скандал в московском такси попал на видео
Происшествия
Видео подробностей смерти Армена Джигарханяна
02:38
Видео подробностей смерти Армена Джигарханяна
Происшествия
Крупный пожар в торговом центре в Рязани попал на видео
00:17
Крупный пожар в торговом центре в Рязани попал на видео
Акция в память о погибшем задержанном в Минске попала на видео
00:20
Акция в память о погибшем задержанном в Минске попала на видео
Участник протестов в Ереване обратился к россиянам и попал на видео
01:42
Участник протестов в Ереване обратился к россиянам и попал на видео
Протесты в Ереване попали на видео
01:59
Протесты в Ереване попали на видео
Полная блогерша повторила ролик танцовщицы в купальнике и попала на видео
00:33
Полная блогерша повторила ролик танцовщицы в купальнике и попала на видео
Брошенные дома в Карабахе попали на видео
02:48
Брошенные дома в Карабахе попали на видео
Начало драки Харитонова с другим бойцом ММА попало на видео
00:14
Начало драки Харитонова с другим бойцом ММА попало на видео
Опубликовано видео с поседевшим Трампом
00:30
Опубликовано видео с поседевшим Трампом
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение