Бывшая жена отреагировала на смерть Джигарханяна

Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская прокомментировала смерть экс-супруга.
По словам женщины, она узнала от прессы об уходе бывшего мужа из жизни.
"Мне сообщили о смерти Армена Борисовича утром журналисты. Но для меня он умер три года, когда меня лишили возможности быть рядом, видеть его, разговаривать с ним", — сказала Цымбалюк-Романовская в беседе с kp.ru.
Собеседница издания также добавила, что пока не решила, пойдет ли она на похороны бывшего супруга. Экс-жена артиста объяснила, что не хочет видеть людей, входивших в его окружение в последние годы жизни.
Брак Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской распался в октябре 2017 года, когда актер попал в больницу и вскоре заявил, что не готов простить свою супругу, которая, по его словам, "причинила ему много боли". Позже пара расторгла брак и начала судебную тяжбу.