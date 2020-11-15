Бывшая жена отреагировала на смерть Джигарханяна

Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская прокомментировала смерть экс-супруга.

По словам женщины, она узнала от прессы об уходе бывшего мужа из жизни.

"Мне сообщили о смерти Армена Борисовича утром журналисты. Но для меня он умер три года, когда меня лишили возможности быть рядом, видеть его, разговаривать с ним", — сказала Цымбалюк-Романовская в беседе с kp.ru

Собеседница издания также добавила, что пока не решила, пойдет ли она на похороны бывшего супруга. Экс-жена артиста объяснила, что не хочет видеть людей, входивших в его окружение в последние годы жизни.