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Александр Домогаров перестал скрывать возлюбленную, которая младше его на 22 года 

Teleprogramma.pro и ещё 1 35 минут назад
Домогаров перестал скрывать молодую возлюбленную
Фото: globallookpress.com
Актер Александр Домогаров, которому сейчас 57 лет, вышел в свет со своей новой возлюбленной 35-летней танцовщицей Татьяной Степановой. Вместе они появились в театре на одном из спектаклей. Об этом было рассказано в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ. Александр Домогаров с возлюбленной. Фото: кадр из программы "Ты не поверишь!" Отметим, что Александр Домогаров уже достаточно давно живет в загородном особняке в Подмосковье. Они с новой подругой безумно счастливы вместе. При этом сам актер на вопросы журналистов отвечать не любит и о романе не распространяется.

«Что вы ходите за мной. Приходите в театр и судите. Я вас не люблю, журналистов. Не люблю».

Напомним, что Александр Домогаров четыре раза был женат. При этом в последние годы ничего не было известно о его личной жизни. Добавим, что у актера только один сын Александр, который появился на свет в 1989 году. Еще один наследник, сын Дмитрий, погиб в возрасте 23 лет. Его с компанией друзей сбил внедорожник.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Александр Домогаров , Татьяна Степанова , НТВ , Московская область
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