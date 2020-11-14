Раскрыты подробности госпитализации Хрусталева

Телеведущий Дмитрий Хрусталев перед госпитализацией попал в ДТП, сообщил "Пятый канал" со ссылкой на источник в больнице, куда доставили артиста.
По информации телеканала, авария была незначительной.
Ранее стало известно, что Хрусталева в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу №40 в Сестрорецке, Ленинградская область. СМИ утверждают, что у артиста диагностирвоали коронавирусную инфекцию. По информации "СтарХит", телеведущий не может дышать самостоятельно.
В больнице подтвердили РИА Новости госпитализацию артиста.