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СМИ раскрыли подробности госпитализации Хрусталева 

РИА Новости и ещё 2 34 минуты назад
Раскрыты подробности госпитализации Хрусталева
Фото: РИА Новости
Телеведущий Дмитрий Хрусталев перед госпитализацией попал в ДТП, сообщил "Пятый канал" со ссылкой на источник в больнице, куда доставили артиста.
По информации телеканала, авария была незначительной.
Хрусталева ввели в искусственную кому
Ранее стало известно, что Хрусталева в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу №40 в Сестрорецке, Ленинградская область. СМИ утверждают, что у артиста диагностирвоали коронавирусную инфекцию. По информации "СтарХит", телеведущий не может дышать самостоятельно.
В больнице подтвердили РИА Новости госпитализацию артиста.
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Шоу-бизнес , Дмитрий Хрусталев , ТРК "Петербург-Пятый канал" , РИА Новости , Ленинградская область , Москва
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