Сябитова: «Лолита выбирает поломанных мужчин»

Лолите Милявской не везет в любви. Красивая, известная, талантливая, боевая – в итоге, пятый развод.

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Роза Сябитова , главная телесваха страны, объяснила, почему, по ее мнению, у Милявской не складывается семейная жизнь. Об этом рассказывает sobesednik.ru.

«В свое время она говорила в одном интервью, что с детства любила рваные и сломанные игрушки, они были для нее дороги, были олицетворением любви. Я тоже подобное проходила. Но мозги на место встали, перестала собирать помоечных мужиков. Она вот таких поломанных мужчин и выбирает. С хорошими, похоже, скучновато.

Ей надо спасать мужчин. И пока она сама не решит все это прекратить, разорвать этот порочный круг, счастья в личной жизни не будет».

Сябитова честно призналась, что не понимает, с каким именно мужчиной Милявская могла бы создать счастливую семью.

Но она уверена – искать жениха на ее передаче Лолите точно не нужно. Певице стоит глазом моргнуть – как женихи набегут сами.

«Если ей понадобится мужчина, она обязательно его найдет. Просто свистнет – и очередь к ней выстроится. Смотрю на нее и завидую. Она многое себе может себе позволить, хайп в том числе», -сказала телеведущая.

Как раньше писал «Рамблер», после развода Лолита Милявская удивительно похорошела.

Она, конечно, всегда была красоткой без комплексов – не зря же так называлось ее старое шоу на Первом канале.

Ей и раньше ничего не стоило выйти на сцену в обтягивающем комбинезоне.

Но, как настоящая женщина, шагнув в новую жизнь, Милявская решила представить публике новую себя.