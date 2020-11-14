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Меладзе призвал артистов отказаться от новогодних съемок 

Ирина Лебедева 38 минут назад
Меладзе призвал артистов отказаться от новогодних съемок
Фото: РИА Новости
Как известно, отрасль шоу-бизнеса переживает трудные времена. Из-за пандемии наши артисты практически остались без работы.
И вот новый удар — массовые мероприятия, среди них — спектакли, концерты — отменены до середины января…
Валерий Меладзе написал в инстаграме, что в этом решении властей как минимум хромает логика.

«Спектакли, концерты и другие массовые мероприятия отменены до 15 января. Все артисты, музыканты, техники, промоутеры и т.д. сидят без работы, без средств к существованию уже 8 месяцев. И это никого не волнует. При этом ежедневно 3 млн людей в Москве спускаются в метро, не соблюдая дистанции и правил карантина».

Все развлечения в новогодние каникулы людям, сидящим по домам, заменит телевизор.

«И когда запрещены все мероприятия, миллионам зрителей не остаётся ничего кроме просмотра развлекательных программ по телевизору. А представьте если Вы включаете телевизор в новогоднюю ночь, а там нет ни Новогоднего огонька, ни музыкальных, ни развлекательных программ».

Артист предложил бойкотировать телесъемки, чтобы, наконец, открыть глаза власти на катастрофическое положение в отрасли.

«Если наша работа запрещена ограничительными мерами, то нам запрещено принимать участие и в новогодних съемках. Думаю, было бы правильным придерживаться этих правил, и всем артистам отказаться от съемок в Новогодних программах. Может тогда кто-то заметит, что есть целая отрасль, в которой десятки тысяч людей лишены работы уже в течении многих месяцев».

Как ранее писал «Рамблер», Валерий Меладзе — Заслуженный артист России. Родился и вырос в Грузии. Часто бывает на Украине с концертами и в гостях у своего брата Константина Меладзе.
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Шоу-бизнес , Валерий Меладзе , Константин Меладзе
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