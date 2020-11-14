Меладзе призвал артистов отказаться от новогодних съемок 

«Спектакли, концерты и другие массовые мероприятия отменены до 15 января. Все артисты, музыканты, техники, промоутеры и т.д. сидят без работы, без средств к существованию уже 8 месяцев. И это никого не волнует. При этом ежедневно 3 млн людей в Москве спускаются в метро, не соблюдая дистанции и правил карантина».
«И когда запрещены все мероприятия, миллионам зрителей не остаётся ничего кроме просмотра развлекательных программ по телевизору. А представьте если Вы включаете телевизор в новогоднюю ночь, а там нет ни Новогоднего огонька, ни музыкальных, ни развлекательных программ».
«Если наша работа запрещена ограничительными мерами, то нам запрещено принимать участие и в новогодних съемках. Думаю, было бы правильным придерживаться этих правил, и всем артистам отказаться от съемок в Новогодних программах. Может тогда кто-то заметит, что есть целая отрасль, в которой десятки тысяч людей лишены работы уже в течении многих месяцев».