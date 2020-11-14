Шейк показала фото в мини-трусиках

Ирина Шейх выложила в инстаграме свои фотографии, на которых она, судя по подписи, готовится к встрече пятницы, 13-го.
Снимки черно-белые и затемненные. Модель стоит перед зеркалом, делает селфи.
Из одежды на девушке — черный короткий топ и белые микро-трусики.
Подписчики одобрили и наряд, и фигуру Ирины.
«Пятница-развратница?», «Аккуратней там, Дзюба уже попался», «Иришка Шайхлисламова любовь всей моей жизни!», «Труселя зачетные».
Правда, некоторые удивились, что у нее мобильник старой модели.
«У Ирины Шейк нет нового айфона?»
Как ранее писал «Рамблер», супермодель Ирина Шейк опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором она изображена полностью голой.
Снимок попал на обложку журнала Vogue Czechoslovakia.