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«Пятница-развратница?» Шейк показала фото в мини-трусиках 

Ирина Лебедева 1 час назад
Шейк показала фото в мини-трусиках
Фото: РИА Новости
Ирина Шейх выложила в инстаграме свои фотографии, на которых она, судя по подписи, готовится к встрече пятницы, 13-го.
Снимки черно-белые и затемненные. Модель стоит перед зеркалом, делает селфи.
Ирина Шейк выложила обнаженное фото
Из одежды на девушке — черный короткий топ и белые микро-трусики.
Подписчики одобрили и наряд, и фигуру Ирины.

«Пятница-развратница?», «Аккуратней там, Дзюба уже попался», «Иришка Шайхлисламова любовь всей моей жизни!», «Труселя зачетные».

Правда, некоторые удивились, что у нее мобильник старой модели.

«У Ирины Шейк нет нового айфона?»

Как ранее писал «Рамблер», супермодель Ирина Шейк опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором она изображена полностью голой.
Снимок попал на обложку журнала Vogue Czechoslovakia.
Видео дня. Боец ММА Харитонов в больнице после драки с Яндиевым в холле Лужников
Шоу-бизнес , Ирина Шейк
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