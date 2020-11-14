Шейк показала фото в мини-трусиках

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Ирина Шейх выложила в инстаграме свои фотографии, на которых она, судя по подписи, готовится к встрече пятницы, 13-го.

Снимки черно-белые и затемненные. Модель стоит перед зеркалом, делает селфи.

Из одежды на девушке — черный короткий топ и белые микро-трусики.

Подписчики одобрили и наряд, и фигуру Ирины.

«Пятница-развратница?», «Аккуратней там, Дзюба уже попался», «Иришка Шайхлисламова любовь всей моей жизни!», «Труселя зачетные».

Правда, некоторые удивились, что у нее мобильник старой модели.

«У Ирины Шейк нет нового айфона?»