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С наследством Джигарханяна все очень непросто 

Ирина Лебедева 16 минут назад
Чем известнее человек, тем больше возникает проблем при дележе его наследства между претендентами.
Адвокат Янис Юкша сообщил изданию iReactor, что по закону основные наследники покойного Джигарханяна — супруг, дети, родители умершего.
Однако родители Армена Борисовича давно ушли из жизни.
Единственная его дочь погибла много лет назад.
«Страшно заканчивать жизнь так, как он»
Ни с одной из женщин на момент смерти актер в браке не состоял.
С Татьяной Власовой он развелся ради женитьбы на Цымбалюк-Романовской, и после расставания с последней повторный союз с бывшей супругой официально не заключал.
Степан — не сын, а пасынок актера, и рассчитывать на наследство тоже не может.
Следовательно, на первый план выйдут претенденты второй и третьей очереди.
Ну и Татьяна с Виталиной могут побороться в суде за наследство бывшего супруга. Суды могут быть длительными и исход дел неочевиден.
О наличии или отсутствии завещания Джигарханяна пока не объявлялось.
Как ранее писал «Рамблер», Цымбалюк — Романовская была уверена в правильности своего решения по оформлению на себя лично новой квартиры Армена Джигарханяна.
По ее словам, такое решение предложил сам Армен Борисович, чтобы исключить каких-либо еще претендентов на жилплощадь.
Комментарии
Шоу-бизнес , Видео , Янис Юкша , Татьяна Власова , Армен Джигарханян
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