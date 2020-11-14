С наследством Джигарханяна все очень непросто 

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Чем известнее человек, тем больше возникает проблем при дележе его наследства между претендентами.

Адвокат Янис Юкша сообщил изданию iReactor, что по закону основные наследники покойного Джигарханяна — супруг, дети, родители умершего.

Однако родители Армена Борисовича давно ушли из жизни.

Единственная его дочь погибла много лет назад.

Ни с одной из женщин на момент смерти актер в браке не состоял.

Татьяной Власовой он развелся ради женитьбы на Цымбалюк-Романовской, и после расставания с последней повторный союз с бывшей супругой официально не заключал.

Степан — не сын, а пасынок актера, и рассчитывать на наследство тоже не может.

Следовательно, на первый план выйдут претенденты второй и третьей очереди.

Ну и Татьяна с Виталиной могут побороться в суде за наследство бывшего супруга. Суды могут быть длительными и исход дел неочевиден.

О наличии или отсутствии завещания Джигарханяна пока не объявлялось.

Как ранее писал «Рамблер», Цымбалюк — Романовская была уверена в правильности своего решения по оформлению на себя лично новой квартиры Армена Джигарханяна.

По ее словам, такое решение предложил сам Армен Борисович, чтобы исключить каких-либо еще претендентов на жилплощадь.