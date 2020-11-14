«Какая я офигенная»: Лолита показала новую прическу

Певице удалось скинуть впечатляющее количество лишних килограммов и теперь она активно экспериментирует с собственной внешностью
На постройневшей Милявской прекрасно выглядят молодежные наряды, а только что она еще и стрижку себе креативную сделала.
В сторис инстаграма Лолита похвасталась новой прической – короткой стрижкой с «рваными» концами. Такой подарок звезда сделала себе на день рождения.
Певице исполняется 57 лет, но выглядит она теперь на 20 лет моложе.
Похоже, новый образ ей самой очень импонирует.
«Какая я офигенная, рок-н-ролл просто курит», - весело заявила Лолита.
Как ранее писал
«Рамблер», во время концерта на сцену Крокус Сити Холл Лолита вышла вся в голубом: на певице была медицинская маска, перчатки и хирургический халат.