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«Какая я офигенная»: Лолита показала новую прическу

Ирина Лебедева
14 минут назад
После развода Лолита Милявская помолодела и похорошела.
«Какая я офигенная»: Лолита показала новую прическу
Фото: InstagramInstagram
Певице удалось скинуть впечатляющее количество лишних килограммов и теперь она активно экспериментирует с собственной внешностью
На постройневшей Милявской прекрасно выглядят молодежные наряды, а только что она еще и стрижку себе креативную сделала.
В сторис инстаграма Лолита похвасталась новой прической – короткой стрижкой с «рваными» концами. Такой подарок звезда сделала себе на день рождения.
Певице исполняется 57 лет, но выглядит она теперь на 20 лет моложе.
Похоже, новый образ ей самой очень импонирует.
«Какая я офигенная, рок-н-ролл просто курит», - весело заявила Лолита.
Как ранее писал «Рамблер», во время концерта на сцену Крокус Сити Холл Лолита вышла вся в голубом: на певице была медицинская маска, перчатки и хирургический халат.
Шоу-бизнес,Лолита Милявская,
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