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Фадеев ужаснулся родителям, дающим ребенку самому определить пол 

Ura.Ru 18 минут назад
«Продвинутые» родители ужаснули Фадеева
Фото: РИА Новости
Продюсер Максим Фадеев осудил родителей, дающим своему ребенку право самому определять пол. Свое мнение он высказал в Instagram.
Фадеев рассказал, что посмотрел интервью некоторой известной личности, недавно родившей ребенка. «Ей задали вопрос „Кого вы родили — мальчика или девочку?“. Она сказала „Как же я могу вам сказать об этом до 18 лет, откуда же я знаю?“» — пересказал фрагмент интервью Фадеев. Продюсер осудил такой подход и заявил, что сегодня такие суждения стали модными.
У новых поколений исчезают такие понятие как «любовь» и «семья», считает Фадеев. По его мнению, молодые люди заменяют любовь партнерством, теряя ценности и человеческие чувства. Фадеев предложил не замалчивать эту тему, вынося ее на общественное обсуждение.
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Шоу-бизнес , Максим Фадеев
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