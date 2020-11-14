«Продвинутые» родители ужаснули Фадеева

Продюсер Максим Фадеев осудил родителей, дающим своему ребенку право самому определять пол. Свое мнение он высказал в Instagram.

Фадеев рассказал, что посмотрел интервью некоторой известной личности, недавно родившей ребенка. «Ей задали вопрос „Кого вы родили — мальчика или девочку?“. Она сказала „Как же я могу вам сказать об этом до 18 лет, откуда же я знаю?“» — пересказал фрагмент интервью Фадеев. Продюсер осудил такой подход и заявил, что сегодня такие суждения стали модными.

У новых поколений исчезают такие понятие как «любовь» и «семья», считает Фадеев. По его мнению, молодые люди заменяют любовь партнерством, теряя ценности и человеческие чувства. Фадеев предложил не замалчивать эту тему, вынося ее на общественное обсуждение.