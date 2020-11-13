Гогену Солнцеву не заплатили за эфиры у Малахова 

«Деньги нам никогда не платили ни за что. Контрактов на пятнадцать лет у нас никогда не было. Почему-то не верят, но я говорю всегда искренне», — заявил Солнцев.

По его словам, они постоянно дрались и ругались с женой из-за чрезмерного внимания общественности, но участие в программах Малахова принесло им и некоторые «дивиденды»

«Я понимал, что если у меня есть эфир, то потом у меня как минимум три концерта и корпоратив. Я цинично к этому отношусь, я понимаю, что это смотрят. И арт-директоры клубов потом связываются с моим администратором и говорят: «Мы хотели бы его концерт получить». В конце концов, это же реклама в Instagram. Зачем там платить если можно получить дивиденды в совершенно других местах», — объяснил Солнцев.

Как сообщал «Рамблер», отношениям 39-летнего Солнцева и 65-летней Терешкович были посвящены несколько выпусков программы «Прямой эфир с Андреем Малаховым». Женщину называли миллионершей, живущей в роскошном особняке.