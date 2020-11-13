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Бабкина показала фото до пластики 

Павел Тиунов 1 час назад
Бабкина показала фото до пластики
Фото: РИА Новости
Певица Надежда Бабкина опубликовала на своей странице в Instagram архивный снимок. На фото артистка изображена еще до того, как легла на операционный стол под нож пластического хирурга.
На фотографии певица предстала перед подписчиками в компании Людмилы Гурченко. Бабкина подчеркнула, что 12 ноября актрисе могло исполниться 85 лет. По ее словам, такие люди, как Гурченко, «умели объединять людей» и «дарить им ощущение тепла и праздника».

«Мне ее очень не хватает, и с течением времени эта нехватка все ощутимей. Такие люди для народа, для страны необходимы, как воздух», — констатировала певица (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Журналисты издания «Дни.ру» отметили, что на фото Бабкина предстала, такой, какой сегодня её почти никто не помнит. Тогда певица еще не делала пластические операции, поэтому выглядит естественно. Натуральную внешность солистки ансамбля «Русская песня» отметили и некоторые ее подписчики, подчеркнув, что «сейчас уже все совсем не так».
Ранее, как сообщал «Рамблер», пластический хирург Анастасия Борисенко перечислила, какие косметические процедуры и пластические операции перенесла Алла Пугачева, чтобы выглядеть так, как она выглядит сейчас.
По словам эксперта, примадонне регулярно делают подтяжку лица, а ранее удалили лишнюю кожу с лица и немного изменили форму век. Хирург отметила, что пластических операций хватает в среднем на 10-15, поэтому неудивительно, что Пугачева обращается к косметологам постоянно. Из последних процедур Борисенко заметила, что певице приподняли брови «по канонам красоты», «прооперировали» глаза.
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Шоу-бизнес , Надежда Бабкина , Людмила Гурченко , Алла Пугачева
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