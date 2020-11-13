Жена Виртогана обратилась к больному раком Корчевникову 

Супруга актера Эммануила Виторгана Ирина Млодик на своей странице в Instagram написала обращение к телеведущему Борису Корчевникову. Она пожелала ему продолжать творить, несмотря на тяжелое заболевание.
Млодик подчеркнула, что недавно вместе с мужем приняла участие в программе «Судьба человека», которую ведет Корчевников. Она подчеркнула, что телеведущий проявил себя как приятный и интеллигентный человек, с которым комфортно и интересно общаться. По словам жены Виторгана, она однажды пережила тяжелый момент, связанный с болезнью, поэтому решилась дать совет.
«Вы молодец, Вы нашли в себе силы продолжать, работать, творить! Вы победите!Так держать!» — написала Млодик (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
Она добавила, что от настроя человека на борьбу с заболеванием очень многое зависит. При этом далеко не все, по ее словам, знают об истинных человеческих возможностях.
В 2015 году Корчевников признался, что перенёс операцию по удалению опухоли мозга. Медики выяснили, что образование на слуховом нерве доброкачественное и настояли на том, чтобы ведущий лёг на операционный стол.
Ранее, как сообщал «Рамблер», актриса Анна Старшенбаум призвала закрыть программу «Судьба человека». Авторы шоу, участницей которого она стала, по ее словам, переврали факты из ее жизни, в результате чего у нее испортились отношения с матерью.