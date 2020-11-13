Жена Виртогана обратилась к больному раком Корчевникову 

Млодик подчеркнула, что недавно вместе с мужем приняла участие в программе «Судьба человека», которую ведет Корчевников. Она подчеркнула, что телеведущий проявил себя как приятный и интеллигентный человек, с которым комфортно и интересно общаться. По словам жены Виторгана, она однажды пережила тяжелый момент, связанный с болезнью, поэтому решилась дать совет.

«Вы молодец, Вы нашли в себе силы продолжать, работать, творить! Вы победите!Так держать!» — написала Млодик (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Она добавила, что от настроя человека на борьбу с заболеванием очень многое зависит. При этом далеко не все, по ее словам, знают об истинных человеческих возможностях.

В 2015 году Корчевников признался, что перенёс операцию по удалению опухоли мозга. Медики выяснили, что образование на слуховом нерве доброкачественное и настояли на том, чтобы ведущий лёг на операционный стол.