Больной COVID Дробыш рассказал о своем состоянии 

Продюсера Виктора Дробыша , которого ранее госпитализировали с заражением коронавирусом, выписали из больницы, сообщает Starhit. В клинке он пробыл всего два дня.

11 ноября, как сообщал «Рамблер», стало известно, что у продюсера Виктора Дробыша выявлены заражение коронавирусом и пневмония. Осмотрев продюсера, медики оценили его состояние как «средней степени тяжести» и приняли решение о госпитализации. Целью нахождения Дробыша в больнице было предотвратить развитие осложнений на фоне заболевания COVID-19.

Журналисты отмечают, что спустя два дня пребывания в клинике продюсера уже выписали: сказалось эффективное лечение и восстановительные особенности организма Дробыша. Сам композитор заявил, что чувствует себя хорошо, хотя и слаб еще пока.

«Врачи посоветовали то же, что и при простуде: побольше спать, отдыхать, пить больше жидкости», — отметил он.

Дробыш уже приступил к работе. Причем наблюдать за его деятельностью теперь могут подписчики продюсера в Instagram. Недавно он провел онлайн-совещание с членами продвигаемой им группы «Не говори маме». Артисты прослушали демо-версии своих будущих хитов, получили рекомендации от Дробыша, а также вживую исполнили для пользователей песню «Ты влюблена».