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Больной COVID Дробыш рассказал о своем состоянии 

Павел Тиунов 1 час назад
Больной COVID Дробыш рассказал о своем состоянии
Фото: РИА Новости
Продюсера Виктора Дробыша, которого ранее госпитализировали с заражением коронавирусом, выписали из больницы, сообщает Starhit. В клинке он пробыл всего два дня.
11 ноября, как сообщал «Рамблер», стало известно, что у продюсера Виктора Дробыша выявлены заражение коронавирусом и пневмония. Осмотрев продюсера, медики оценили его состояние как «средней степени тяжести» и приняли решение о госпитализации. Целью нахождения Дробыша в больнице было предотвратить развитие осложнений на фоне заболевания COVID-19.
Журналисты отмечают, что спустя два дня пребывания в клинике продюсера уже выписали: сказалось эффективное лечение и восстановительные особенности организма Дробыша. Сам композитор заявил, что чувствует себя хорошо, хотя и слаб еще пока.

«Врачи посоветовали то же, что и при простуде: побольше спать, отдыхать, пить больше жидкости», — отметил он.

Дробыш уже приступил к работе. Причем наблюдать за его деятельностью теперь могут подписчики продюсера в Instagram. Недавно он провел онлайн-совещание с членами продвигаемой им группы «Не говори маме». Артисты прослушали демо-версии своих будущих хитов, получили рекомендации от Дробыша, а также вживую исполнили для пользователей песню «Ты влюблена».
С начала пандемии многие российские знаменитости переболели коронавирусом, в том числе актер Гоша Куценко, актриса Кристина Асмус, юморист Гарик Харламов, музыкант Сергей Галанин, дирижер Юрий Башмет, блогер Wylsacom, певица Анна Нетребко, певец Филипп Киркоров и многие другие.
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Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Гарик Харламов , Анна Нетребко , Юрий Башмет , Кристина Асмус , Виктор Дробыш , Гоша Куценко , Сергей Галанин , StarHit
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