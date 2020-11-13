Акопян пожаловался на забвение и маленькую пенсию 

Фокусник Амаяк Акопян ведет затворнический образ жизни, за всю свою карьеру так и не заслужил звания народного артиста и получает пенсию в 19 тысяч рублей. Об этом иллюзионист рассказал «Собеседнику».
По словам Акопяна, его еще помнит бывшая «детская аудитория» и постоянно узнают на улицах.
«Есть категория людей, которые помнят и любят меня, а есть категория, которым я неинтересен. Ну, судя по всему, еще и не нужен, раз звание не дают, раз пенсию за все заслуги назначили в 19 тыс. руб. — как хочешь, так и живи. Я понял, что не нужен вам!» — с грустью заявил «Рахат Лукумыч» из программы «Спокойной ночи, малыши!».
Фокусник отметил, что когда-то «объездил полмира и привозил чемоданами валюту родине».
«Но это было другое время, другая страна. Что заслужил, то и заслужил. Одни считают, что Амаяк Акопян должен быть уже народным артистом. А другие так не считают. Я по этому поводу не особо задумываюсь, в очереди за наградами не стою, у меня нет ни сил, ни здоровья. Раз страна считает, что я не заслужил — значит, так тому и быть», — рассказал артист.
Он с грустью констатировал, что «все его заслуги — в прошлом».
Как писал «Рамблер», ранее СМИ рассказали о пенсии Аллы Пугачевой: благодаря надбавке за звание народной артистки СССР певица получает 47 тысяч рублей.
Также сообщалось, что звание заслуженной артистки России позволяет певице Алене Свиридовой получать пенсию в 41 тысячу рублей.
О проблемах с пенсией говорила певица Лолита Милявская: сначала она заявила, что ее пенсия не превысит шести тысяч рублей в месяц, так как некоторое время она работала на Украине и не может доказать все 35 лет стажа. Позже Лолита сообщила, что ей назначили пенсию в 21 тысячу рублей.