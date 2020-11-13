Акопян пожаловался на забвение и маленькую пенсию 

«Но это было другое время, другая страна. Что заслужил, то и заслужил. Одни считают, что Амаяк Акопян должен быть уже народным артистом. А другие так не считают. Я по этому поводу не особо задумываюсь, в очереди за наградами не стою, у меня нет ни сил, ни здоровья. Раз страна считает, что я не заслужил — значит, так тому и быть», — рассказал артист.