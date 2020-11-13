Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Пластический хирург раскрыла все операции 71-летней Аллы Пугачевой 

Слово и Дело 3 часа назад
Раскрыты все операции Пугачевой
Фото: РИА Новости
Поклонники Пугачевой давно заподозрили, что звезда прибегает к услугам пластических хирургов. Сама певица изменения во внешность никак не комментирует. Однако специалист Анастасия Борисенко рассказала, к каким процедурам прибегала 71-летняя Пугачева, чтобы сохранить молодость.
По словам хирурга, Примадонна делала круговую подтяжку лица, удаление лишней кожи с век, а также немного приподняла брови. Борисенко отметила, что певица, несмотря на приличное количество операций, выглядит естественно и гармонично.

"Несмотря на свой возраст, выглядит очень натурально и гармонично, вопреки законам хирургии, когда многократные операции приводят к неестественному виду лица", — рассказала пластический хирург.

По словам Анастасии Борисенко, проблемы у Примадонны начались в относительно молодом возрасте, пишут "Актуальные новости". Значительные скачки в весе сказались на овале лица уже в возрасте 40 лет. Но певице с помощью грамотных специалистов и умеренного подхода удалось преобразиться. Сейчас Пугачева выглядит намного лучше многих своих ровесников.
Видео дня. Экс-депутата лишили трех элитных квартир
Слово и Дело: последние новости
Тутта Ларсен потеряла ребенка на восьмом месяце из-за измен мужа Тутта Ларсен потеряла ребенка на восьмом месяце из-за измен мужа Сын покойной Легкоступовой требовал у артистки деньги на проституток Сын покойной Легкоступовой требовал у артистки деньги на проституток Михаил Жванецкий оставил наследства на полмиллиарда рублей Михаил Жванецкий оставил наследства на полмиллиарда рублей
Комментарии 7
Шоу-бизнес , Алла Пугачева
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео драки санитаров с пациентами в психбольнице
02:02
Опубликовано видео драки санитаров с пациентами в психбольнице
Происшествия
Опубликовано видео дебоша в такси «жены прокурора»
03:22
Опубликовано видео дебоша в такси «жены прокурора»
Происшествия
«Это не к добру, он не сядет»: заход на посадку Ан-124 попал на видео
00:58
«Это не к добру, он не сядет»: заход на посадку Ан-124 попал на видео
Происшествия
Момент задержания мэра Томска Кляйна попал на видео
00:31
Момент задержания мэра Томска Кляйна попал на видео
Происшествия
Редчайшее восьмиметровое существо попало на видео
00:39
Редчайшее восьмиметровое существо попало на видео
Наука В мире
Залезший на карниз балкона мужчина в Москве попал на видео
00:23
Залезший на карниз балкона мужчина в Москве попал на видео
Новости Москвы Происшествия
Жители Нагорного Карабаха сжигают дома и имущество
00:15
Жители Нагорного Карабаха сжигают дома и имущество
В мире Происшествия
Появилось видео высокоманевренного воздушного боя истребителей
01:12
Появилось видео высокоманевренного воздушного боя истребителей
Армия Войска
Самолет Ан-124 выкатился за пределы полосы в Новосибирске
00:05
Самолет Ан-124 выкатился за пределы полосы в Новосибирске
Происшествия
Появилось видео с места стрельбы на улице в Швейцарии
00:30
Появилось видео с места стрельбы на улице в Швейцарии
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть