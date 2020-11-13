Раскрыты все операции Пугачевой

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Поклонники Пугачевой давно заподозрили, что звезда прибегает к услугам пластических хирургов. Сама певица изменения во внешность никак не комментирует. Однако специалист Анастасия Борисенко рассказала, к каким процедурам прибегала 71-летняя Пугачева , чтобы сохранить молодость.

По словам хирурга, Примадонна делала круговую подтяжку лица, удаление лишней кожи с век, а также немного приподняла брови. Борисенко отметила, что певица, несмотря на приличное количество операций, выглядит естественно и гармонично.

"Несмотря на свой возраст, выглядит очень натурально и гармонично, вопреки законам хирургии, когда многократные операции приводят к неестественному виду лица", — рассказала пластический хирург.