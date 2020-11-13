Внучка Ротару выйдет замуж за миллионера

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По данным портала, Евдокименко уже давно живет в Нью-Йорке и работает моделью. Недавно она рассталась с бизнесменом из Франции Марко Дюменилом, который очень нравился ее бабушке.

Новый бойфренд девушки - 31-летний миллионер, IT-предприниматель, вице-президент по маркетингу компании Readdle.

«Собеседник» утверждает, что Евдокименко и Жданов планируют пожениться в 2021 году.

Как писал «Рамблер», ранее Forbes рассказал , что

Жданов «начинал со съемной квартиры на Украине и нулевых инвестиций», но Readdle сумела выстроить «мощную экосистему приложений для повышения производительности», в том числе Spark, Documents, Scanner Pro, Calendars и PDF Expert.

Мобильными приложениями компании Жданова пользуется более 40 миллионов человек.