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Внучка Ротару выйдет за миллионера из списка Forbes

Мария Иванова
10 минут назад
Внучка певицы Софии Ротару София Евдокименко показала в соцсетях нового молодого человека: им оказался украинец Денис Жданов, попавший в рейтинг лучших молодых IT-предпринимателей Европы Forbes. Об этом сообщает «Собеседник».
Внучка Ротару выйдет замуж за миллионера
Фото: InstagramInstagram
По данным портала, Евдокименко уже давно живет в Нью-Йорке и работает моделью. Недавно она рассталась с бизнесменом из Франции Марко Дюменилом, который очень нравился ее бабушке.
Новый бойфренд девушки - 31-летний миллионер, IT-предприниматель, вице-президент по маркетингу компании Readdle.
«Собеседник» утверждает, что Евдокименко и Жданов планируют пожениться в 2021 году.
Как писал «Рамблер», ранее Forbes рассказал, что
Жданов «начинал со съемной квартиры на Украине и нулевых инвестиций», но Readdle сумела выстроить «мощную экосистему приложений для повышения производительности», в том числе Spark, Documents, Scanner Pro, Calendars и PDF Expert.
Мобильными приложениями компании Жданова пользуется более 40 миллионов человек.
Жаданов заявлял, что хочет вдохновить новое поколение предпринимателей, особенно украинских, своим примером.
Шоу-бизнес,София Евдокименко,Денис Жданов,София Ротару,ИД "Собеседник",Forbes,
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