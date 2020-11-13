Шнуров стихом ответил на критику Пригожина

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Шнуров отметил, что фамилия продюсера «звучит как ругань». По словам музыканта, везде, где появлялась фамилия Пригожина , «точно напечатан срач».

Я песнями растил не псов, волчат.

В тебе нашел я, несомненно, «друга».

Ты матом можешь даже промолчать,

Твоя фамилия уже звучит, как ругань.

Работает исправно говномет,

Как хочешь смысл ты переиначь.

Где на обложке мордочка мелькнет

Твоя, там точно напечатан срач.

Лидер «Ленинграда» назвал своего оппонента одним из «трех богатырей» вместе с актером Никитой Джигурдой и музыкантом Юрием Лозой . Шнуров отметил, что Пригожин «не пророк», и высмеял лысину продюсера, написав: «волосы уже ты вырвал сам».

Несется аморальная орда,

Нам свежий воздух словарей даря,

Неправы все, лишь ты и Джигурда

Стоите на защите рубежей,

И женщин, и детей, и их мужей.

Твой голос не сказать, чтоб очень зык,

И речь не мед, течет не по усам.

Ты не пророк, что рвать тебе язык?

А волосы уже ты вырвал сам.