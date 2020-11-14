Познер отреагировал на оскорбления от депутата

Телеведущий и журналист Владимир Познер отреагировал на оскорбление от депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина.
Ранее парламентария возмутили слова журналиста о "фашистских чертах" в СССР. Он заявил, что Познер "из категории людей-подонков", а также выразил мнение, что убеждения телеведущего не мешали ему занимать должности в советский период.
"На эти обвинения я отвечать вообще не буду. Никаких комментариев у меня по этому поводу нет", — сказал Познер в беседе с "НСН".
Он также добавил, что в Коммунистическую партию Советского Союза, по его представлениям, входили совершенно разные люди, как "очень достойные", так и "подлецы и мерзавцы", поэтому телеведущий призвал не обобщать их.