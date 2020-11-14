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Познер отреагировал на оскорбления от депутата Госдумы 

РИА Новости и ещё 5 34 минуты назад
Познер отреагировал на оскорбления от депутата
Фото: РИА Новости
Телеведущий и журналист Владимир Познер отреагировал на оскорбление от депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина.
Ранее парламентария возмутили слова журналиста о "фашистских чертах" в СССР. Он заявил, что Познер "из категории людей-подонков", а также выразил мнение, что убеждения телеведущего не мешали ему занимать должности в советский период.

"На эти обвинения я отвечать вообще не буду. Никаких комментариев у меня по этому поводу нет", — сказал Познер в беседе с "НСН".

Он также добавил, что в Коммунистическую партию Советского Союза, по его представлениям, входили совершенно разные люди, как "очень достойные", так и "подлецы и мерзавцы", поэтому телеведущий призвал не обобщать их.
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Шоу-бизнес , Общество , Владимир Познер , Валерий Рашкин , Госдума , КПРФ , КПСС
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